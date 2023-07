Patrol ng Pilipino: Panibagong trahedya sa tubig

MULTIMEDIA

MAYNILA – Napalitan ng paghihinagpis ang dapat sanang mapayapang biyahe sa lawa matapos tumaob ang bangkang M/B Aya Express sa Binangonan, Rizal.

Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa Laguna de Bay at ayon sa Philippine Coast Guard (PCG) noong Biyernes, hindi bababa sa 26 ang naitalang nasawi at 43 ang nakaligtas.

Pinaalalahanan muli ng PCG ang publiko na mag-doble ingat kung maglalayag sa lawa–na araw-araw ginagawa ng mga nakatira sa Talim Island.

Ayon sa PCG, 42 lang ang dapat na seating capacity ng naturang bangka pero higit sa 60 ang naitalang bilang ng pasahero at ayon sa PCG, overloaded ang tumaob na motorbanca.

Hustisya naman ang patuloy na sigaw ng mga namatayan dahil sa paniniwalang may kapabayaan sa nangyaring trahedya.

– Ulat nina Johnson Manabat at Karen De Guzman, Patrol ng Pilipino