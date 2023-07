MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Balikan ang mga pangako ni Marcos Jr. sa SONA 2023

MAYNILA — Sa kanyang ikalawang State of the Nation Address, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong pagpapalawig sa mga sektor ng agrikultura, imprastraktura, edukasyon, turismo, at kalusugan.

Ilan sa mga pangakong inilatag ng pangulo ay ang pagsulong sa digitalization ng pamahalaan at pagtatayo ng specialized hospitals at murang pabahay.

Inanunsiyo rin ng pangulo ang pagprotekta sa soberanya at territorial integrity ng bansa, pero hindi binanggit ang isyu sa West Philippine Sea.

Ikinadismaya rin ng ilang kritiko ang hindi pagbanggit ni Marcos sa hakbang ng kanyang administrasyon para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo at maitaas ang sahod ng mga manggagawa.

Hinanap din nila sa talumpati ngayong taon ang mga usapin ng karapatang pantao at malayang pamamahayag sa bansa.

— Ulat ni Joyce Balancio, Patrol ng Pilipino