Patrol ng Pilipino: Mga linyang tumatak sa nagdaang mga SONA

ABS-CBN News

MAYNILA — May 85 na State of the Nation Address (SONA) nang naipahayag sa kasaysayan ng Pilipinas at marami sa kanila ang tumatak sa kamalayan ng mga Pilipino.

Karaniwang galing ang mga hindi-malilimutang kataga sa mga SONA ng bagong-upong presidente kasabay ng paglatag ng kanilang plano para sa bansa sa kanyang termino. Ang ilan, may kasamang parinig sa mga sinundan nilang pangulo.

Pagbida naman sa mga nagawa nila para sa bansa ang kadalasang nilalaman ng kanilang huling talumpati bago bumaba sa puwesto.

Sa kabila ng mga kinakaharap na hamon, tema rin ng mga SONA ang pag-asa ng mas magandang bukas para sa Pilipinas.

— Ulat ni Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino