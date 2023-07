MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mga nais marinig ng taumbayan sa #SONA2023

ABS-CBN News

MAYNILA — Krisis sa edukasyon at pagtaas ng mga presyo ng bilihin ang ilan sa mga isyung gusto ng mga Pilipino na marinig sa State of the Nation Address (SONA) ngayong Lunes.

Sabi ng ilang nakausap ng ABS-CBN News, inaabangan nilang marinig sa ikalawang SONA ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang plano niya para matugunan ang mga isyung ito.

Pero may iba namang aminadong hindi nanonood o manonood sa taunang ulat sa bayan ng pangulo dahil sa iba-ibang dahilan gaya ng trabaho o kawalan ng interes.

Alamin ang iba pang updates at kuwento tungkol sa panunungkulan ni Marcos Jr. sa microsite na ito.

— Ulat ni Johnson Manabat, Patrol ng Pilipino