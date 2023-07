MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Kasaysayan ng SONA, balikan

MAYNILA — Sa Lunes, Hulyo 24, ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at ika-85 naman sa kasaysayan ng Pilipinas.

Ang taunang SONA ang nagsisilbing tulay ng pangulo sa mga mamamayan para ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng bansa, mga nagawa, at mga dapat pang gawin ng administrasyon.

Mula noon hanggang sa mga susunod pa, mula sa pinakamahaba hanggang sa pinakamabilis na talumpati, tinututukan ang mga SONA dahil dapat ding alam ng mamamayan ang mga plano at prayoridad ng mga nasa puwesto.

— Ulat ni Katrina Domingo, Patrol ng Pilipino