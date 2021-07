MULTIMEDIA

Bakit wala pa rin tayong Olympic gold medal?

ABS-CBN News

Mahigit 100 years nang nag-aalay ng pawis, puso, at husay ang mga Pinoy athlete sa Olympics.

Pitong bronze at tatlong silver medals na ang naiuwi ng Pilipinas mula sa dito.

Pero bakit wala pa rin tayong Olympic gold medal? Alamin sa video na ito.

