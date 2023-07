MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Kalidad ng trabaho ng mga Pinoy dapat tutukan — PSA

ABS-CBN News

MAYNILA – Tumaas man ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho, dapat ding tutukan ang kalidad ng mga trabahong napapasukan, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA).

Sa May 2023 Labor Force survey ng ahensya, nasa 14.55 milyon ng mga manggagawa ang nasa elementary occupations o mga trabahong gumagamit ng pisikal na lakas at ilang kagamitan pero mababa o below minimum ang sahod.

Halimbawa ng mga ito ay ang mga construction worker, kasambahay, shelf filler, magsasaka at mangingisda.

Importante para sa Department of Finance (DOF) na mamuhunan ang gobyerno sa mga proyekto o programa na huhubog o lilinang pa sa skills at kaalaman ng mga manggagawa.

Mahalaga ring makahikayat ng investors na makapagbibigay ng high-quality jobs.

– Ulat ni Lady Vicencio, Patrol ng Pilipino