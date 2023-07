MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: 'Mass promotion' ng mga estudyante?

ABS-CBN News

MANILA—Tumaas ang bilang ng mga senior high school na inaasahang magtatapos habang bumaba naman ang mga magsisipagtapos ng elementarya at junior high school ngayong academic year, ayon sa DepEd.

Sinasabing napalala ang "mass promotion" o ang pagpasa ng mga guro sa mga estudyante kahit hindi pa talaga sila kwalipikadong maglevel-up dahil sa pandemya, bagay na ikinababahala ng grupong Philippine Business for Education (PBEd).

Lumalabas din sa datos ng World Bank na 91% ng mga 10-gulang na estudyante ang hirap o hindi marunong magbasa.

Itinanggi ng Department of Education (DepEd) na may utos sila na "mass promotion" at iginiit na parte ng trabaho ng mga guro ang magsagawa ng remedial classes.

—Ulat ni Joyce Balancio, Patrol ng Pilipino