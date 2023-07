MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Payo sa mga gustong maging marino

ABS-CBN News

MANILA — Inaasahang aabot hanggang 400,000 ang madedeploy na Pinoy seafarers abroad ngayong taon dahil sa mataas na sahod at benepisyong hatid ng pagbabarko.

Umaabot ang sweldo ng isang marino mula P28,000 (kadete) hanggang kalahating milyong piso o higit pa (kapitan).

Kaya naman, dinagsa ng kapwa mga baguhan at beterano ang kauna-unahang Seafarers Job Fair ng Department of Migrant Workers (DMW) sa Mandaluyong City kamakailan.

Payo ng mga recruitment expert sa mga nais maging marino: mag-ipon ng work experience, magkusa sa paghasa ng sariling kakayahan, at palakasin pa lalo ang English proficiency at communication skills.

Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan sila sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Maritime Industry Authority (MARINA), at iba pang ahensya para maitaas ang kalidad ng maritime education sa bansa at makapasa sa European Union training at certification standards.

— Ulat ni Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino