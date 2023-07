MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Balikan ang pag-cover ni Mario Dumaual sa kontrobersyal na 1994 Manila Film Fest

ABS-CBN News

MANILA — Nagimbal ang mundo ng showbiz noong Hunyo 1994 nang mabalot sa iskandalo ang pag-anunsyo ng mga nagwagi sa 1994 Manila Film Festival.

Idineklarang best actor si Gabby Concepcion at best actress si Ruffa Gutierrez na nagtambal sa pelikulang Loretta.

Pero nabunyag pagkatapos ng awarding na dapat nanalo sina Edu Manzano at Aiko Melendez na nasa magkaibang pelikula.

Pinaimbestigahan ito ni noo'y Manila Mayor Alfredo Lim at umabot pa ang iskandalo sa kasuhan sa korte.

Kalaunan, inamin ng talent manager noon nina Concepcion at Gutierrez na si Lolit Solis na siya ang nasa likod ng pag-anunsyo ng ibang nanalo.

Binantayan ang istoryang ito ng entertainment reporter na si Mario Dumaual, na yumao noong Hulyo 5, 2023.

—Patrol ng Pilipino Backtrack