Patrol ng Pilipino: Bakit bukod-tangi ang ‘jurassic' plant sa Masungi?

ABS-CBN News

MANILA — Mas matanda pa sa mga dinosaur ang klase ng halamang matatagpuan sa Masungi Georeserve sa Rizal.

Isa ang Cycas riuminiana o pitogo sa mga natatanging ‘living fossil’ o ‘jurassic’ plant na mula pa sa uri ng mga halamang nabuhay 350 milyong taon na ang nakalipas.

Ang pitogo sa Masungi ay tinatayang 75 taon na. Hindi ito namumulaklak, sa halip ay namumunga ito ng cones.

Endemic o matatagpuan lamang ang mga pitogo sa Luzon at nasa listahan na rin ng mga endangered species ng International Union of Conservation of Nature (IUCN).

— Ulat ni Jervis Manahan, Patrol ng Pilipino