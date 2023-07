MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pagbisita sa tuktok ng Pilipinas

ABS-CBN News

BATANES — Bihirang napupuntahan ang Mavulis o Y’ami Island sa pinakahilagang bahagi ng bansa.

Lumipad paroon si Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff General Andres Centino noong Huwebes, June 29.

Sinuri ni Centino ang sitwasyon ng mga naval detachment ng AFP sa isla, kinumusta ang mga sundalo roon, at tiningnan ang mga posibleng panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas.

Pinalitan din nila ang pambansang watawat sa tugatog ng isla at taimtim na kinanta ang pambansang awit ng Pilipinas.

Mahalagang may mga sundalo sa Mavulis dahil sa kakaibang posisyon nito. Susi ito para sa pagbabantay dahil sa layo lang nitong 140 kilometro mula sa Taiwan na may girian sa China.

Bukas din ang pamahalaan ng Batanes sa mga turistang nagnanais masaksihan ang mga tanawin ng Mavulis.

— Ulat ni Jeff Caparas, Patrol ng Pilipino