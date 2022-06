MULTIMEDIA

FACT CHECK: Ano ba ang echo chamber sa social media?

ABS-CBN News

Nagsu-swimming tayo sa madaming content sa internet. Pero bakit tila palaging kapareho natin ng opinyon ang friends natin sa social media?

Sa bawat like, reaction, at follow, sinasabi natin sa algorithm ng social media kung ano ang gusto at paniniwala natin.

Kaya nakukulong ang social media users sa tinatawag na "echo chamber".

Alamin kung ano ang echo chamber sa NXT explainer video na ito.