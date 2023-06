MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Paano mag-apply ng tulong sa DSWD?

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Para sa nangangailangan ng pambili ng gamot, pampalibing o pambayad sa ospital, may alok na tulong ang Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Pwedeng pumunta sa mga branch ng DSWD at personal na mag-apply para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS).

Kailangan lamang ng ilang mga dokumento na isusumite

bago dumaan sa initial screening ng social workers. Pwede rin magdala ng guarantee letter at irereview nila ito.

Posibleng umabot sa PHP 10,000.00 ang makukuhang ayuda.

Nagpaalala ang DSWD na tiyakinng lehitimo ang pangangailangan ng mag-a-apply.

—Ulat ni Jervis Manahan, Patrol ng Pilipino