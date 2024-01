MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Ano ang con-con, con-ass at people’s initiative?

ABS-CBN News

MAYNILA – May tatlong paraan para baguhin ang 1987 Constitution.

Ang mga ito ay sa pamamagitan ng constitutional convention o con-con, constitutional assembly o con-ass, at people’s initiative.

Alin man sa 3, kailangang aprubahan ng mayorya ng mga botante sa pamamagitan ng isang plebisito ang mga pagbabago na hindi lalagpas nang 90 araw matapos ang bagong constitution.

Sa mga nagdaan at maging sa kasalukuyang administrasyon at Kongreso, may mga tangkang baguhin ang constitution.

Karaniwang dahilan ang pagbabago ng sistema ng gobyerno gaya ng pagsulong sa parliamentary system.

– Ulat ni RG Cruz , Patrol ng Pilipino