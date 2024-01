MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Joint PH-US maritime activity sa West PH Sea, nagpatuloy sa kabila ng paglapit ng Chinese warship

ABS-CBN News

MAYNILA – Mga malalaking barko ng Pilipinas at Estados Unidos ang nagtagpo sa West Philippine Sea para sa patuloy na pagsasanay ng dalawang bansa noong simula ng Enero.

Nagsagawa ng simulation para sa formation at execution maneuvers sa ikalawang Maritime Cooperative Activity (MCA) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at US Indo-Pacific Command.

Pero papunta pa lamang sa activity area ng formation maneuvers, nakita na agad ang isang Chinese warship.

Limang beses sinubukan i-radio challenge ng Philippine Navy ang People’s Liberation Army Navy pero wala itong sagot.

Sa kabila nito, itinuturing na matugumpay pa rin ang MCA ayon sa AFP. Pinapakita umano nito na pinalalakas ng Pilipinas ang partnership sa US.

Sa bihirang pagkakataon, lumapag din sa US aircraft carrier na USS Carl Vinson ang mga air asset ng Pilipinas bilang bahagi ng pagsasanay.

– Ulat ni Jeff Caparas, Patrol ng Pilipino