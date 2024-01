MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Gaano ka kasiguradong malusog ang anak mo?

ABS-CBN News

MAYNILA – Maaaring umabot sa 30% ang bilang ng mga batang obese o sobra-sobra ang timbang pagdating ng 2030, na nangangahulugang maraming bata ang hindi maituturing na malusog.

Ayon sa Department of Science and Technology - Food and Research Institute, overweight ngayon ang isa sa kada sampung bata na mula edad lima hanggang 16.

Bukod dito, lumabas din sa pag-aaral ng UNICEF na halos pito sa kada sampung bata ang hindi kilala ang gulay dahil puro processed foods at instant ang iniluluto ng kanilang mga magulang.

Para labanan ito, inilunsad sa Bataan ang tinatawag na Blue Zone Project na layuning mapahaba ang buhay ng tao, lalo na ng mga bata.

– Ulat ni Sherrie Ann Torres, Patrol ng Pilipino