Hindi siya tipikal na achiever, kilalanin ang Pinoy winning inventor na si Carvey Maigue

ABS-CBN News

“Ano ba yung core talaga, bakit nag-aaral sa college? Then I realize na it’s really about learning.”

Nanalo si Carvey Maigue sa James Dyson Award, isang international competition, dahil sa kanyang imbensyon gamit ang mga nabubulok na gulay.

Pero hindi tipikal na achiever si Carvey. Sampung taon na siya sa college at bumagsak na rin sa ibang subject niya.

Ano ang inspirasyon ni Carvey sa imbensyon niyang solar window?

Kilalanin siya sa video na ito.

