Patrol ng Pilipino: Muling paglabas ng plastic driver’s license cards, sisimulan na ng LTO

ABS-CBN News

MAYNILA — Ngayong Enero nakatakdang simulan ng Land Transportation Office (LTO) maglabas ng plastic card para sa driver’s licenses.

Galing ang stock nito sa 4 milyong plastic cards na donasyon sa kanila ng Philippine Society of Medicine for Drivers.

Kasunod ito ng ilang buwang pagre-release ng LTO ng papel na lisensya mula Abril.

Nobyembre nang i-anunsyo ng ahensya na isang milyon na lamang ang plastic cards na hawak nila at ire-release ito sa first come, first serve basis.

Inabisuhan naman ng LTO ang mga nais kumuha ng lisensya na maghintay ng anunsyo ng schedule kung kailan sila maaaring mag-apply.



— Ulat ni Johnson Manabat, Patrol ng Pilipino