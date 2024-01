MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Ano’ng kayang gawin ng likhang robot ng mga estudyante?

ABS-CBN News

MAYNILA – Pinatunayan ng De La Salle Santiago Zobel (DLSZ) at De La Salle Araneta University (DLSAU) na kayang-kaya ring gumawa ng estudyante ng mga robot.

Hindi lang sa Pilipinas kinilala ang kanilang galing at talento–pati sa ibang bansa humahakot ng parangal ang multi-talented din nilang mga robot.

Sa kategoryang “Move the Can,” nakukuha at napaglilipat-lipat ng mga robot ang soda can sa iba’t ibang pwesto sa loob lamang ng isang minuto.

Mainit-init na bakbakan naman ang matutunghayan sa kanilang mga “SumoBot.”

Hindi rin mawawala ang line-follower robot ng “Line Tracing Category” kung saan mabilisang natatapos ng robot sundan ang mga black line.



Tumatak naman ang Dream House Disaster Simulation ng mga estudyante na kayang sukatin ang light density, earthquake intensity, wind, at vibration upang kapag bumaha hindi nito papasukin ang bahay.

Nagkamit ang mga imbensyon ng 65 medals, 3 trophies, at hindi mabilang na kampeonato sa kompetisyon sa Taiwan nitong nagdaang Nobyembre.



– Ulat ni Izzy Lee, Patrol ng Pilipino