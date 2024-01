MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Tips sa pagkuwento gamit ang litrato mula sa ABS-CBN photojournalist

ABS-CBN News

MAYNILA – Parte na ng trabaho ng isang photojournalist ang pagiging “on the ground” at updated sa mga pangyayari tuwing may assignment, lalo na kapag may breaking news o biggest topic of the day.

Para kay ABS-CBN News photojournalist Jonathan Cellona, naglalahad ng istorya ang bawat larawan sa isang frame.

Mayroon ding “essentials” na sinusundan upang makapaglahad ng kuwento gamit ang mga litrato.

Isa rito ang pagkakaroon ng subject na tao, dahil ani Cellona, ang photojournalism ay laging tungkol sa mga tao.

Parte rin ang paghanap ng magandang ilaw o light source lalo na kapag walang “luxury” ng ilaw sa mga assignment.

Ayon pa kay Cellona, higit na mahalaga sa pagiging photojournalist ang integridad lalo na kapag kumukuha ng mga litrato.



– Patrol ng Pilipino