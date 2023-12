MULTIMEDIA

Parol maker: pag-asa ng bahay, pag-asa ng buhay

Text by Fernando Sepe Jr., photo and video by Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Si Edgardo Alejandro, Mang Edgardo for short, ay parol maker na nagsimula sa Las Piñas City at napalago niya ang negosyo upang maging sapat na hanapbuhay para sa pamilya. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Minsan may kakaibang talento ang mga tao na kahit mahirap gawin ay nagiging paraan upang maka-ahon sa buhay.



Tulad na lamang ng isang parol maker na ito, na may kapansanan sa kamay, ngunit napili niya pang isang handicraft na matrabaho sa pagkukumpuni ang maging talento at hanapbuhay.



Meet Edgardo Alejandro, 72-taong gulang, tubong Bacoor, nakatira ngayon sa Las Piñas kung saan ginagawa niya ang mga parol na paninda.

Gamit ang kawayan bilang tradisyonal na materyal, patuloy na ginagawa ni Mang Edgardo ang mga parol sa Plaza Quezon sa Las Pinas City on November 17, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Nasa may kuwarenta'y singkong taon nang ginagawa ni Mang Edgardo ang pagpa-parol.



"Maliliit pa mga anak ko, bagong panganak palang ang panganay, naggagawa na ako ng parol, way back 1976-78," kuwento ni Mang Edgardo.



Dating mekaniko si Mang Edgar, ngunit pagkatapos niyang magkasakakit ng ay bigla na lamang siyang nagkaroon ng kapansanan sa kamay.



Noong una ay nakakapag-drive pa si Mang Edgar. Nang makita niyang maganda naman ang kita, tuluyan na niyang iniwan ang pada-drive at ginawang full time ang pagpaparol. "Maganda rin ang kinikita ko dito sa loob ng isang taon, kahit seasonal kumikita kami ng pang-isang taon na hanapbuhay," ang sabi ni Mang Edgardo.



Sa ngayon ay nakagawa na ng "branches" si Mang Edgardo. Bukod sa puwesto sa Las Piñas siya ang nagsu-supply ng parol sa Mega Q Mart sa Quezon City at mayroon rin siyang branch sa Cavite City.

Bagamat may kapansanan, nagawa ni Mang Edgar na palaguin ang negosyo, at ngayon ay meron ng ilang lugar kung saan tinitinda ang mga parol. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Ang kapansanan ni Mang Edgar ay hindi rin naging hadlang sa pagpupursige niya.



"Pinursige ko na buhayin ang kapirasong hanap-buhay sa paggawa ng parol, awa ng Diyos binibigyan kami ng konting kasiyahan, mapaligaya ang aking pamilya, mabait sa'kin ang Panginoon binibigyan (ako) ng konting halaga sa kinikita ko."



