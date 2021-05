MULTIMEDIA

Sabat sa madugay na nga pamangkot

Romeo Subaldo

This piece is part of a series to mark the first anniversary of the shutdown of ABS-CBN’s broadcast on free TV and radio which happened May 5, 2020.

The ABS-CBN Bacolod staff watching the ABS-CBN final sign-off on May 5. Romeo Subaldo

Until August 31, 2020 when ABS-CBN dissolved its regional network, Romeo Subaldo was the news chief of the Bacolod station, where he started as an on-the-job trainee in 2005 before becoming a reporter.

Their station’s newscast, TV Patrol Negros, would have marked its 30th year in December 2020. It was the first TV news program in Hiligaynon and, until it went off air, the sole TV newscast dedicated for the Negros Island.

Months after retrenchment, Romeo and a number of his ABS-CBN Bacolod colleagues formed Digicast Negros, an independent online news organization that put up a streaming and cable newscast similar to the one they had left.

Mga pila naman ka bulan nga indi ko kag ang akon mga upod sa ABS-CBN Bacolod maka tulog kun gab-i kay indi kami kabalo kun bala pagbugtaw namon pagka aga may ubra pa kami ukon wala na.

May 05, 2020... pila ka minutos antes mag sugod ang TV Patrol Negros nabasahan ko ang article online nga may order na from NTC to shutdown ABS-CBN.

Sang amo nga tiempo kabalo ko amat amat na gaka sabat ang amon gina kabalak-an kun may trabaho pa kami the next day.

Ginpahibalo ko mga upod ko, bad tyming lang kay manug start ang TV Patrol Negros. Tanan tanan gina kulbaan kun ano ang madason nga matabo.

Samtang naga TV Patrol Negros, hipos hipos, damo kami palpak kay tanan indi maka concentrate sa ila trabaho.

Ako mismo naga pamensar kun ano matabo next samtang naga pungko as director.

Ang naga palpak indi ko ma akigan kay kabalo ko sang ila gina batyag.

Bisan ara ko sa studio ang pamensaron ko naga lupad... ano na ang matabo? Ano na ang matabo?

After TV Patrol Negros naghulat ko instructions. Gintawgan ko sang amon station manager to pack up all news equipment kay basi wala na kami balikan nga station the following day.

Tanan tanan nga gamit sa newsroom kag sa studio gin dala sa akon nga balay for safe keeping. Tanan nga vehicle sang news gindala man sa akon balay kag didto gin parking.

Bisan ano kakapoy sa halwatanay, the whole night indi ko maka tulog. Naga balik balik sa pamensaran ko ang madugay na nga naga sabad sa akon nga pamangkot.

May balikan pa ko nga ubra?

Ano ang matabo sa amon?

Amo na to gale ang una nga sinyales nga sa indi malawig mawad-an na kami ubra.

Ang pamangkot nga madugay na nga naga sabad sa akon, sa amon pamensaron na amat amat na sabat.

Pila na lang kami ka bulan ang nabilin sa amon sa trabaho nga amon gin handum, gin pangabudlayan kag gin alagaan.