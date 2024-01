MULTIMEDIA

Jeepney operator: Papaano naman kami?

Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Si Melchor Ormillada, dating jeepney drayber at ngayon ay isang operator ng dalawang lumang jeepney na pinaparenta sa mga tsuper. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Sa usaping jeepney modernization at phaseout, narinig na natin ang posisyon ng gobyerno tungkol sa pag-modernize. Narinig na rin natin ang mga drayber, na ang iba ay payag magpa-consolidate at ang iba naman ay tutol sa consolidation.

Pero nandiyan ang mga naiipit sa gitna na maliliit na operator. May drayber, may unit, pero walang pera. Walang pang-consolidate at inaasahan lang ang ilang taong pinundar na jeepney para sa hanap-buhay.

Si Melchor Ormillada ay dating drayber at ngayon ay isang operator. Meron siya ngayong dalawang lumang jeepney na pinapangasiwaan at may inaasikaso na mga tsuper.

Si Ormillada, katulad ng kanyang mga jeepney at mga namamasukang tsuper, ay malapit na ring magretiro, kaya tanong niya ay paano kapag nawala ang mga jeepney? Jonathan Cellona, ABS-CBN News



Pero pareho rin ang mga tanong niya.

Paano ang gagawin sa lumang sasakyan at matatandang drayber kung wala namang pera na pang-puhunan sa bagong electric jeepney?

Paano ang kanyang kabuhayan at ng drayber niya kung ang cooperative ang mangangasiwa sa binabayaran niyang unit at kukuha lamang ng mga mamamasukan na drayber na gusto nila?

Bilang operator, sana yung ginagawang modernization dapat huwag namang biglaan. Hindi ba puwedeng stage by stage? Para bang, we will implement this one sa ngayon, halimbawa baguhin mo yung engine, tapos by next year, by next three years, another (round) na naman. Huwag agad-agad na biglaan. Kasi yung improvement hindi naman makukuha sa isang iglap lang e.

Binuno ni Ormillada nang maraming taon ang kanyang prangkisa at ang ang paghuhulog sa kinuhang mga jeepney. Hinihintay niya ngayon ang pag-approve ng kanilang dokumento sa consolidation, pero may agam-agam rin siya sa modernization kasama ang pangangamba kung ano ang kahahantungan ng mga drayber na lampas na sa working age.

Tanong ni Ormillada, ang mga lumang jeepney ba na dati'y simbolo ng Pilpinas ay pababayaan na lang mawala sa paningin? Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Pensyonado ba yang mga yan? Wala naman silang pensyon, ano ibubuhay niyan sa pamilya nila? Ano naman maitutulong ko sa kanila? Wala naman akong maitutulong kapagka nangyari yung pinagbawal na silang magmaneho. Pinatay mo yung kabuhayan ng mga senior na drayber na nagpupumilit na kumita kahit paano kasi wala naman silang sasandalan. Wala silang SSS, wala silang pensyon. Wala silang...(ano) i-sustain ng gobyerno 'yan sa kanila na para mabuhay lang sila kahit papaano?

Para kay Ormillada, kapag ang mga drayber niya ay naisantabi, hindi na rin siya makakabawi bilang operator. Ngayon, palaisipan sa kanya ang pag-surrender ng hawak na prangkisa at pag-consolidate.

Kilala ang Pilipinas dahil diyan sa dyip. Aalisin natin yung pagkakakilanlan ng mga dyip dito sa Pilipinas? Kung 'yan ay dinevelop para pagandahin, para i-improve, mas maganda. Kasi unang-una darami yung hanap-buhay na magkakaroon (sa) Pilipinas, kasi dito ide-develop e. Magkakaroon ka ng manufacturing ng newly-developed jeep, anong hanap-buhay ang mapupunta diyan? Lahat ng mga welder, lahat ng mga ano, lahat magkakaroon ng hanap-buhay. Kasi dito mo dinevelop e. Bakit mo ipapa-develop sa iba?

Watch more News on iWantTFC

Read More: jeepney operator driver modernization phaseout consolidation