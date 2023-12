MULTIMEDIA

Patrol Ng Pilipino: Ano ang kahulugan ng Immaculate Conception para sa mga deboto

ABS-CBN News

MAYNILA—Ipinagdiriwang tuwing Disyembre 8 ang pista ng Immaculate Conception.

Para sa mga deboto, paraan ang araw na ito para pasalamatan ang Birheng Maria sa mga biyayang natanggap nila.

Para kay Fr. Mariano Baranda, rector at kura paroko ng Pasig Cathedral, mahalaga ang mensahe ng imahe ng Immaculate Conception.

“Ang ating Mahal na Birheng Maria ay pinaglihi ng walang kasalanan… she was already filled with grace.”

Ngayong araw din ang ika-450 anibersaryo ng Pasig Cathedral o Immaculate Conception Cathedral of Pasig.

—Ulat ni Victoria Tulad, Patrol ng Pilipino