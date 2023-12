Good news, kuwentong probinsya bida sa bagong ABS-CBN News digital content

MAYNILA — May panibagong aabangan na kakuwentuhan at kabalitaan ang bawat Kapamilya simula ngayong weekend!

Linggo-linggong mapapanood sa ABS-CBN News YouTube at social media accounts ang digital offerings na “Magandang Balita, Bayan!” at “Ronda Probinsya”.

Good vibes at mga istorya ng pag-asa ang ihahatid ng “Magandang Balita, Bayan!” kasama si Kori Quintos at ang team ng Bayan Mo iPatrol Mo.

Tampok sa “MBB” ang mga larawan, video, at kuwentong ipinadala ng Bayan Patrollers mula sa iba-ibang panig ng bansa at mundo.

Samahan naman si Dennis Datu sa pagpasada ng mga kuwento sa mga rehiyon sa “Ronda Probinsya”—na pagpapatuloy sa pagbabalita sa mga rehiyon mula sa dating long-running ABS-CBN morning show segment.

Tiyak na updated ang lahat mula sa mga balitang pumutok sa mga probinsya hanggang sa mga pasyalan at kakaibang kuwento ng ordinaryong Pilipino.

Tuwing Linggo ng hapon magsi-stream ang dalawang offerings sa ABS-CBN News YouTube channel (youtube.com/abscbnnews).

Unang magdo-drop ang “Magandang Balita Bayan!” ng 3 PM habang 3:30 PM naman mapapanood ang “Ronda Probinsya”.

Sa Lunes naman sila isi-stream sa ABS-CBN News Facebook page.

Palalakasin nito ang lineup ng ABS-CBN News digital content na kasulukuyan nang mapapanood:

- Patrol ng Pilipino Playlist (Tuwing Linggo, 11 AM sa @patrolngpilipino Facebook at Martes, 6 PM sa @ABSCBNNews YouTube)

- SoS: Stars on Spotlight (Tuwing Sabado, 4 PM sa @ABSCBNNews YouTube at Linggo, 4 PM sa @ABSCBNNews Facebook)

- Bistado M.O.! (Tuwing Sabado, 4:30 PM sa @ABSCBNNews YouTube at Linggo, 4:30 PM sa @ABSCBNNews Facebook)

Nauna nang sinabi ni ABS-CBN Integrated News Head Francis Toral na layon ng digital offerings na ito na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino para sa maaasahan at kapakipakinabang balita at impormasyon sa paraang mas maaabot sila.

Para mapanood sila, i-like at mag-subscribe sa YouTube channel at social media accounts ng ABS-CBN News.