FACT CHECK: Hindi totoong nagdeklara ang Palasyo ng half-day work sa December 22

Peke ang kumakalat sa messaging apps at social media na dokumentong galing umano sa Malacañang Palace na nagdedeklara ng kalahating araw na trabaho sa Biyernes, Disyembre 22, 2023.

Nakasaad sa diumano’y Proklamasyon Bilang 427 na idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Disyembre 22 bilang isang special half-working day para makauwi ng mas maaga ang mga tao sa kani-kanilang mga tirahan at probinsya.

Makikita sa manipuladong deklarasyon ang logo ng Office of the President, ang lagda ni Assistant Secretary Adrian Bersamin para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, at ang stamp na nagsasabing ito ay certified copy.

Mariing itinanggi ng Presidential Communications Office (PCO) ang nasabing dokumento sa isang statement na inilabas nito sa opisyal na Facebook page ng Official Gazette.

“The document circulating as Proclamation No. 427… under the signature of President Ferdinand R. Marcos Jr. is false. It has been edited to appear as an official government declaration, but it lacks any official status or authentication,” ayon sa statement.

Ang Official Gazette ang pangunahing pahayagan ng pamahalaan. Dito inilalabas ang mga batas, regulasyon, proklamasyon, at desisyon nito.

Sa website ng Official Gazette, ang Proclamation No. 427, s. 2023 ay hindi nadedeklara ng half-day work sa Disyembre 22. Ito ay nagdedeklara ng siyam na indibidwal bilang Manlilikha ng Bayan para sa 2023. Ang proklamasyon ay ipinasa noong Disyembre 15, 2023.

Sa statement ng PCO, hinihikayat nito ang publiko na gumamit ng mga lehitimong sources para sa tamang impormasyon.

“Citizens are strongly advised to seek information from legitimate government sources and avoid sharing unverified or manipulated content,” paalala nito.

Noong Disyembre 12, idineklara ni Marcos ang Disyembre 26, Martes, bilang special non-working day.