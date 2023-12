FACT CHECK: Walang pamaskong handog ang DSWD sa lahat ng miyembro

ABS-CBN Investigative and Research Group

Hindi totoong namigay ng P5,000 bilang pamaskong handog ang Department of Social Welfare and Development, o DSWD, noong Disyembre 15. Taliwas ito sa sinasabi sa isang video na ipinost sa social media platform na TikTok kung saan hinihikayat ang mga miyembro na magparehistro sa isang link.

Makikita sa larawan ang diumano’y payout date at link kung saan magpaparehistro ang lahat ng miyembro ng DSWD. Kung pipindutin ang nasabing link, mapupunta ang user sa isang blogspot website na may titulong “LIBRENG NOCHE BUENA BUONG PILIPINAS.”

Ayon pa sa post, direktang makukuha diumano ng mga nag-register sa link ang pamaskong handog sa kanilang mga ATM; para sa mga walang ATM, makukuha diumano nila sa pamamagitan ng mobile apps na GCash o PalawanPay.

Pinasinungalingan ng DSWD ang nasabing post sa isang pahayag na inilabas nito sa kanilang opisyal na social media account noong Disyembre 11, 2023.

“Nais ipaalam ng Kagawaran na walang katotohanan ang kumakalat na video na ito. Walang ipinamimigay ang DSWD na pamaskong handog sa pamamagitan lamang ng pagre-register sa isang link,” ayon sa DSWD.

Hinikayat ng ahensiya na i-report ang nasabing TikTok video.

Sa huling tala ng ABS-CBN Fact Check Team, umabot sa 6,633 likes at i-shinare ng 982 na beses ang nasabing TikTok video bago ito burahin ng uploader. Ang TikTok user ay mayroon na ngayong 67,600 followers.

Hindi ito ang unang beses na na-fact check ng ABS-CBN ang mga nagpapanggap na lehitimong social media page ng DSWD.

Paalala ng DSWD sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikitang post online.

“Huwag mag-click ng kahit anumang link na hindi galing sa official Facebook page ng DSWD. Kilatising mabuti at i-verify muna ang mga nababasa online. Huwag basta-basta maniwala sa mga content na hindi nanggaling sa credible at reliable source,” paliwanag ng DSWD.

— with research from Queenie N. Dalawampu, ABS-CBN Investigative and Research Group Intern