MAYNILA — Nanawagan sa pamahalaan ng malawakang electoral reforms ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE.

Ayon sa constitutionalist, dating Commission on Elections chairman at ngayo'y LENTE Chairperson na si Atty. Christian Monsod, masyado nang naaantala ang kinakailangang reporma sa sistema ng halalan sa Pilipinas.

Paliwanag ni Monsod, dapat tiyakin ng Comelec at ng mga mambabatas, sa pamamagitan ng mga reporma sa umiiral na elections law, na mayroong maayos na proseso ng halalan na magreresulta sa dekalidad na boto.

Dagdag niya, maaaring naipapakita sa mga resulta ng halalan na walang nangyayaring manipulasyon sa proseso ng halalan at resulta ng boto pero hindi aniya ito nangangahulgan ng dekalidad na resulta ng halalan.

Pinuntuhan ni Monsod ang isyu ng dynasty at ang problema sa umiiral na party-list system sa bansa.

Hanggang hindi aniya nagkakaroon ng dekalidad na proseso ng halalan ay hindi rin masasabi na 100 porsiyentong parehas at credible ang eleksyon sa bansa.

Umaasa si Monsod na magkakaroon ng pagbabago sa sistema ng dynasty sa bansa kung palalakasin ang kapangyarihan ng mga mahihirap simula sa barangay level pataas.

PARTY-LIST SYSTEM SA BANSA, MASYADO NANG NAAABUSO?

Malaki ang paniwala ni Monsod na masyado nang naabuso ang umiiral na party-list system sa Pilipinas.

Sabi ni Monsod, napapanahon nang magkaroon ng mga reporma dito gaya ng pagkakaroon o paglalagay ng anti-dynasty provision dito at pagsiguro na ang magiging kinatawan ng mga party-list groups sa Kongreso ay ang tunay na representante ng sinasabing marginalized sector sa lipunan.

Sabi ni LENTE Executive Director Atty. Ona Caritos, dapat nang masimulan ang seryosong pag-uusap lalo’t mistulang hindi ito naging prayoridad ng mga nagdaang Kongreso.

Kasama sa mga pinatututukan ng LENTE sa mga mambabatas ay ang pagpasa ng integrity bill at ang pagkakaloob ng sariling mga tanggapan ng Comelec para hindi umaasa sa mga lokal na pamahalaan.

COMELEC, TINIYAK NA MAY GINAGAWANG HAKBANG SA ISYU NG KATIWALIAN

Aminado ang Comelec na hindi maiiwasang mayroong mga magdududa sa integridad nito at sa paraan ng paghawak nito sa proseso ng halalan sa bansa.

Pero sabi ni Atty. Michelle Frances Morales-Paredes, chief of staff ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo na dumalo sa aktibidad ng LENTE sa isang hotel sa Maynila, tinutugunan ng Comelec ang lahat ng reklamo ng katiwalian laban sa kanilang mga empleyado at maging sa mga opisyal na iniuugnay sa korupsiyon.

Sabi pa ni Paredes, hindi sila tumitigil sa paglilinis sa mga tiwali sa kanilang ahensiya.

“We would like to inform the public that there are good men sa agency na nililinis naman talaga ang pangalan ng ahensiya. Sa Comelec hindi kami nagkukulang na kapag merong reklamo ang isang individual about certain government employees namin or even officials inaaksyunan yun, kinakasuhan, iniimbestigahan kung meron talagang pagkakamali kasuhan natin, imposed natin ang penalty,” sabi ni Paredes.

Tinapos ng LENTE ang 3 araw nilang aktibidad kung saan tinalakay sa mga stakeholder sa halalan ang mga problema sa pagdaraos ng halalan at kung anong mga reporma ang dapat na ipatupad ng pamahalaan.

