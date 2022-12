Nagsisindi ng sigarilyo ang isang lalaki sa labas ng isang restoran sa Mandaluyong noong 2019. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Labing-apat na taong gulang lang si Eduardo Basco Jr. nang matutong manigarilyo.

Pero mula nang atakihin sa puso noong 2014, itinigil na niya ang bisyo.

"Nagtuloy-tuloy hanggang sa inatake ako sa puso… Kung hindi daw naagapan, deadbull na ako. Sa takot at sa mahal ko ang pamilya ko, kaya ayoko po silang iwan eh. Wala maidudulot sa akin. Tapos, puro gastos pa," ani Basco.

Mataas na presyo ng tobacco products at problema sa kalusugan partikular na ang COVID-19 ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng tobacco products.

Sa report ng 2021 Global Tobacco Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 19.5 porsiyento mula 23.8 porsiyento noong 2015 ang bilang ng mga edad 15 pataas na gumagamit ng tobacco products tulad ng sigarilyo at e-cigarettes.

Katumbas ito ng 15.1 milyong adult sa bansa.

Bumaba rin ang bilang ng mga na-expose sa secondhand smoking lalo na sa mga pampublikong lugar na maaaring iugnay sa COVID-19 pandemic.

“During the pandemic, one of the things we keep on harping on people so they will not be easily infected is not to smoke kasi smoking will mean you have to remove mask and we’re saying you need to keep your mask for protection," ani Dr. Ma. Encarita Limpin, executive director ng Action on Smoking and Health Philippines.

Base rin sa survey, isa sa limang naninigarilyo ay tumigil na.

Nangungunang dahilan ay ang mataas na presyo ng tobacco products.

Naglalaro sa P1,273.90 kada buwan ang gastos ng paninigarilyo, ayon sa survey.

Kaya para sa mga eksperto, epektibo ang pagpataw ng excise tax at iba pang polisiya gaya ng paglalagay ng graphic warning sa packaging ng sigarilyo dahil nakikita na ang pagbaba ng bilang ng mga naninigarilyo.

“This success may be attributed to the adoption and implementation of tobacco control health policies and interventions, and reflects the effectiveness of the enforcement of key policies on taxation, graphic health warnings," ani Dr. Vito Roque, chief medical officer ng DOH Monitoring and Evaluation Division Epidemiology Bureau.

Magiging P60 na ang excise tax sa bawat kaha ng sigarilyo pagpasok ng bagong taon. Dahil ito na ang huling bugso ng excise tax sa tobacco products kaugnay ng TRAIN law, panahon na para muling pag-aralan ang pagpataw ng mas mataas pang buwis, ayon sa mga eksperto.

“This is the correct time to push for another legislation that will increase further the tax since ang dami pang nagsisigarilyo. We still have a long way to go before we will be able to put an end to tobacco epidemic," ani Limpin.

Target na mapababa pa hanggang 5 porsiyento ang bilang ng mga gumagamit ng tobacco products sa bansa na magiging posible ayon sa health advocates kung hihigpitan pa ang mga regulasyon gaya ng pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar.

Umaasa ang PSA na magagamit ang survey sa paggawa ng batas para makamit ang target na ito.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News