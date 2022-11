Pagtaas ng bilang ng obese sa bansa, ikinaalarma ng eksperto

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Ikinaalarma ng isang eksperto ang pagtaas ng bilang ng mga obese at overweight sa Pilipinas.

Kamakailan, sinabi ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI) na dumami ang mga overweight at obese sa bansa, kumpara sa Philippine plan of action.

Noong 2021, ang 3.9% ng mga bata sa pre-school ay overweight, kung saan apat sa bawat 100 ang obese. Ayon kay DOST-FNRI senior research Charina Javier, katumbas ito ng 1 ng 10 na bata.

Aniya, sa lahat ng age group tumaas ang rate ng obesity. Nasa 40% ng adult Filipinos ay overweight o obese.

Dagdag niya, lahat ng age groups sa bansa matapos ang pandemya ay tumaas ang bilang ng overweight.

Ani Javier, hindi pa bumababa ang overweight prevalent sa bansa at ito ay nakakaalarma.

Hinikayat niya ang mga magulang na isali ang mga bata sa physical activities, lalo na sa urban areas kung saan mas mataas ang mga overweight at obese.—SRO, TeleRadyo, Nob. 15, 2022