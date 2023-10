Hindi totoong mamimigay ng P5,000 hanggang P8,000 na ayuda ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of the Interior and Local Government (DILG) sa bawat residente ng barangay. Taliwas ito sa mga kumakalat na mensahe sa text at social media.

Ayon sa mensahe, kabilang sa mga makatatanggap ng tulong pinansiyal ang mga mahihirap na pamilya, senior citizen, buntis, taong may kapansanan o people with disability (PWD), kasambahay, construction worker, at driver.

Sinabi rin sa mensahe na ang sinumang hindi pa nakatatanggap ay kinakailangang tumawag sa DILG at sa ilang mga binigay na numero.

Sa dulo ng mensahe makikita ang panawagan diumano ng DSWD at DILG sa mga kapitan ng barangay na huwag haluan ng pulitika ang pamimigay ng financial aid.

“… nanananwagan po ang DILG at DSWD sa lahat ng mga KAPITAN at KAPITANA na maging maingat, huwag haluan ng Pulitika at tiyakin na mabibigyan ang mga nabanggit na dapat makatanggap ng ayuda.. at hindi kung sino lang ang mga PABORITO ninyo… Dahil tiyak na mananagot ang LAHAT ng mga KAPITAN o KAPITANA na magsasamantala..”

Mariing itinanggi ng DSWD ang kumakalat na maling impormasyon sa isang paalala na ipinost nito sa kanilang opisyal na social media account noong Oktubre 15, 2023.

“Walang katotohan na mayroong ipinamamahagi na Php5,000 hanggang Php8,000 sa bawat residente ng barangay ang [DSWD] at ang [DILG]. Ang mga naturang kagawaran ay walang ganitong uri ng aktibidad o programa,” ayon sa post ng DSWD.

Itinanggi rin ng DILG ang nasabing mensahe sa kanilang mga opisyal na social media account. Ayon sa ahensiya, wala silang ibinibigay na otoridad para sa nasabing tulong pinansiyal.

“The messages instruct the recipients to contact DILG thru telephone numbers 0927-422-6230, 0915-005-4533, 0916-772-668 and 935-0343 if they did not receive the aid amounting to P5,000 - P8,000 from the [DSWD]. DILG has no knowledge nor authority regarding the distribution of the alleged financial aid.”

Paalala ng DSWD sa mga makakakita ng kahinahinalang mga mensahe sa text o social media, “Huwag basta-basta maniwala sa mga content na hindi nanggaling sa credible at reliable source tulad ng text message na ito.”

Dagdag pa nila, kilatising mabuti ang mga nakikitang anunsiyo o post sa social media.