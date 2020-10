Bakuna laban sa COVID-19, posibleng sa kalagitnaan ng 2021 magkakaroon sa Pilipinas: DOST

MAYNILA - Matatagalan pa bago maging “COVID-free” ang Pilipinas.

Ito'y dahil hindi pa magiging available sa publiko ang bakuna laban sa coronavirus sa mga unang buwan ng 2021, ayon sa kalihim ng Department of Science and Technology (DOST).

Sa virtual forum, inamin ni DOST Sec. Fortunato dela Peña na magtatagal pa ang pag-manufacture at ang proseso ng clinical trial ng bakuna galing sa ibang bansa.

“We still are looking at the end of trials in the second quarter of 2021. And between the end of trials, to the approval by FDA for application, for use, and the actual vaccination, mass vaccination, it will still take some time. Our original estimate of mid-2021 is still the most optimistic,” ani Dela Peña.

“Mid-2021 is optimistic. I suspect we’ll have to live with our current normal for the full of 2021. And the government does have to prioritize. Kanino unang bibigyan ng bakuna," dagdag ni Dr. Beaver Tamesis, presidente ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines.

Pero ayon sa ilang pharmaceutical companies, mabilis na raw ito kung ikukumpara sa karaniwang produksyon ng mga bakuna sa ibang sakit na inaabot ng ilang taon.

Sa Disyembre 2020 pa masisimulan ang clinical trial sa ilang piling indibidwal sa bansa matapos iurong ng isang buwan ng World Health Organization ang solidarity vaccine trial sa Pilipinas.

Dalawang pharmaceutical company ang may bilateral collaboration sa gobyerno ng Pilipinas—ang Sinovac ng China at Gamaleya ng Russia.

Nagpahayag din ng interes na magkaroon ng phase 3 clinical trial dito ang ng Johnson & Johnson.

Labindalawang ospital sa Metro Manila, Calabarzon, Cebu, at Davao ang tinukoy na gagamitin para sa trial.

Interesado ang Sinovac na turukan sa trial ang mga nakatatanda.

Matatandaang nagpahayag si Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto na handa siyang mag-volunteer na maturukan nito. Pero saad ng DOST, depende kung aaprubahan ito ng IATF.

Kasama rin sa gumagawa ng bakuna ang Merck & Co. Subalit nasa stage 1 pa lamang sila, gayundin ang Sanofi Pasteur na nasa stage 2.

Matatandaang naging kontrobersyal ang Sanofi noong 2017 dahil sa dengvaxia vaccine na dahilan kung bakit may ilang magulang na takot pabakunahan ang kanilang anak kahit sa ibang karamdaman tulad ng polio.

“In the meantime, you have two things to do. First, to educate. Start educating people; start informing people. Start preventing misinformation and disinformation on this vaccine," ani Dr. Jean-Antoine Zinsou, general manager ng Sanofi.

Sakaling magkaroon na ng aprubadong bakuna, unang mabibigyan ang frontliners tulad ng mga nagtatrabaho sa ospital.

