Walang binibigay na monthly allowance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga estudyante sa kahit ano pa mang antas.

Taliwas ito sa mga post na ibinahagi ng Facebook page na “DSWD Scholarship Program,” sa dalawang Facebook group na may pangalang “DSWD NEWS AND UPDATE” at “DSWD SCHOLARSHIP PROGRAM.”

Sinasabi sa caption ng post na ang scholarship umano ay mula kay Senador Raffy Tulfo. Ngunit ang larawan na kasama ng nasabing post ay hindi si Raffy kundi ang kapatid nitong si Erwin Tulfo na dating sekretarya ng DSWD.

Kung pipindutin ang link na kasama sa caption ng post, mapupunta ang user sa isang blogspot website na “DSWD SCHOLARSHIP PROGRAM APPLICATION.”

Sa isang pahayag na ipinost sa opisyal na social media account ng DSWD noong Oktubre 5, itinanggi ng ahensiya ang kumakalat na post.

“Para sa kaalaman ng lahat, ang DSWD ay walang scholarship program na ipinatutupad na nagbibigay ng Php 7,000 allowance kada buwan,” ayon sa DSWD.

Dagdag nila, walang binibigay na link ang DSWD para magpalista.

Paalala ng DSWD, “Kilatising mabuti at i-verify muna ang mga nababasa online. Huwag basta-basta maniwala sa mga content na hindi nanggaling sa credible at reliable source.”

Ugaliin ring kumuha ng impormasyon sa kanilang mga opisyal na social media pages na may handle na @DSWDserves at sa kanilang opisyal na website.

Hindi ito ang unang beses na na-fact check ng ABS-CBN ang mga pekeng post na nagpapanggap na lehitimong pahina o anunsiyo ng ahensiya.

Ang Facebook page na “DSWD Scholarship Program” na ginawa noong August 12, 2022, ay maryoon nang 25,000 likes at 30,000 followers. Samantala, ang dalawang Facebook group na “DSWD NEWS AND UPDATE” at “DSWD SCHOLARSHIP PROGRAM” ay may pinagsamang miyembro na nasa mahigit 400,000.