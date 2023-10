Hindi totoo ang kumakalat na mensahe sa social media tungkol sa pagkakalockdown umano ng isang ospital ng Department of Health o DOH dahil sa coronavirus.

Nilalaman ng mensahe ang isang babala na nagsasabing huwag pumunta sa naturang ospital dahil mayroong nakapasok na coronavirus at kasalukuyang nakalockdown ito.

“Baka may kamag anak or kakilala kau na pupunta ng [blurred word] Pakisabihan nio nalang na wag ppnta dahil naka lockdown ang hospital dahil may nakapasok na may corona virus. Galing [blurred word] daw yung patient dinala sa [blurred word] Pa send nalang sa mga friendlist niyo.at ingat tau lahat”

Ayon sa isang pahayag na inilabas ng DOH noong Oktubre 5, 2023, fully operational ang lahat ng ospital ng ahensiya.

“This message is FALSE. No DOH hospital is currently implementing a lockdown and all DOH hospitals remain fully-operational,” ayon sa DOH.

“The DOH calls on the public to be vigilant in sharing information and only source health news and information from official DOH platforms,” paalala ng ahensiya

Sa case bulletin na inilabas ng DOH noong Lunes, Oktubre 9, nakapagtala ang ahensiya ng 1,264 na bagong kaso ng COVID-19 noong Oktobre 2 hanggang Oktubre 8. Labingdalawa ang severe at critical cases at anim ang bagong naitalang namatay dahil sa virus.