Mga tamaraw sa Mindoro nabawasan umano ang bilang

Tinatayang mahigit sa 100 ang bilang ng tamaraw na nabawas o nawala sa Oriental at Occidental Mindoro, partikular sa mga bundok ng Iglit, Baco, Calavite, at Halcon.

Ito ay batay sa pinakahuling tamaraw count na isinagawa ng Oriental Mindoro Environment and Natural Resources Office (ENRO) sa pamumuno ni Mike Jumig.

Ayon sa datos ng ENRO, noong 2018, may 523 tamaraw ang naitala.

Pero noong 2022, nagkapagtala na lamang sila ng 403 tamaraw sa nasabing mga kabundukan.

Ito ay sa kabila ng pagbabawal sa pag-akyat sa mga nasabing mga kabundukan noong 2019 hanggang 2021 dahil sa pandemya.

Ayon kay Jumig, na personal umanong nagsagawa ng tamaraw count sa pamamagitan ng binoculars, maraming dahilan ang pagbaba ng bilang ng tamaraw sa nakalipas na taong 2018 hanggang 2021.

Pangunahin na aniya rito ang mga nakakalusot na ilegal na pangangaso o hunters sa mga kabundukan.

Kabilang pa rin sa posibleng sanhi ng pagkabawas ng bilang ng mga tamaraw ayon kay Jumig ay ang "HAREM," kung saan ang mga barako ay naglalabanan sa pamamagitan ng pagsusuwagan kapag nagpakita ang mga ito na may mga kasamang babaeng tamaraw.

Hindi umano tumitigil sa pagsusuwagan ang mga tamaraw hanggang sa mamatay alinman sa dalawa o parehong patay.

Kabilang pa dito ang maikling life span ng tamaraw na tumatagal lamang ng 15 taon. Bukod pa ito sa kanilang pagkakasakit na nagiging dahilan ng pagkamatay.

Ang tamaraw ay isang uri ng "mammal" na malaki ang pagkakahawig sa kalabaw, subalit mayroon itong naiibang katangiang may taas lamang na humigit kumulang 1 metro.

Ang buntot ng tamaraw ay mas maiksi kaysa sa kalabaw, may sungay na patirik na titik "V" kumpara sa paarko o pabilog na hugis ng sungay ng kalabaw, at mas makapal ang balahibo nito na abuhing itim kumpara sa kalabaw.

Sa ipinasang Commonwealth Act Bilang 17 noong 1936, ang pangangaso, pagpatay, pagtugis, pagsugat o panghuhuli ng tamaraw para sa anumang kadahilanan ay mahigpit na ipinagbabawal, maliban kung ito ay nagbabanta ng panganib sa buhay at ari-arian o para sa siyentipikong pag-aaral na may pahintulot mula sa pamahalaan.

Meron ding NIPAS Act (RA No. 7586) upang mapangalagaan ang tamaraw sa pamamagitan ng pagkilala at pagdeklara ng kanilang likas na tirahan bilang protected areas.

Ang Mt. Iglit-Baco National Park na tirahan ng tamaraw ay isang protected area sa ilalim ng batas na ito.

Samantala, ang buwan ng Oktubre ay "Tamaraw Month" kung saan ipinagdiriwang ang Special Month for the Conservation and Protection of Tamaraw sa Mindoro alinsunod sa Presidential Proclamation No.273 na naipasa noong ika-12 ng Okrubre 2002. — Ulat ni Noel Alamar

