Vaccine Expert Panel head Dr. Nina Gloriani has warned of a further increase in COVID-19 infections amid the public’s waning immunity against the virus and increase in mobility.

“Waning immunity, tapos increased mobility, tapos ito nga po magpa-Pasko ay marami ang lumalabas, namimili – mataas po ang mobility ng mga tao. So, iyong waning immunity, matagal na kasi ‘no, sinabi na natin iyan na kapag bumaba na iyong antibodies, iyong mga T-cells natin ay iyan, magkakaroon na ulit ng possible breakthrough infections," Gloriani said.

Gloriani, in an interview, also lamented the public’s growing complacency against the virus, as she warned that the threat of COVID-19 still exists.

“Nagiging complacent, kasi iyon nga, iyong pag-alis-alis, paglabas-labas – iyong mobility na iyon. Importanteng-importante na ituloy lamang po natin ang pagsunod sana po, lalo na iyong mga may edad, may mga sakit na mag-mask pa rin kayo, kahit po naging optional na ito,” she said.

“Ituloy lang po natin, kasi nandito po, magtatagal pa itong virus na ito. Although nakikita natin na parang mild sa iba, sa ibang mga matatanda hindi po siya mild. So, magtatagal pa po ito, kailangan nating sumunod sa mga protocols, sa public health protocols na ito – masking, distancing, kung ma-avoid po natin at saka iyong sa mga loob, mga matataong lugar, iwasan.”

The country’s positivity rate is currently at 14.8 percent.

Gloriani meanwhile said that it would be difficult to require COVID-19 jabs for students attending face-to-face classes, amid reports of infections in schools.

“Medyo mahirap kapag sinasabing mandatory ‘no. Siguro kailangan mas maigting ang ating paghikayat sa lahat at sa mga magulang din na sabihan sila na importante na mabigyan ng proteksiyon ang mga anak nila,” she said.

The VEP head said booster vaccinations in the country remains at a low 25 percent rate of fully vaccinated individuals, despite a renewed push by the Marcos administration to increase COVID-19 vaccinations.

“Importante sana maintindihan ng ating mga kababayan, lalo na iyong mga may edad at may mga sakit na ang booster ay nagpapataas na ulit ng proteksiyon and especially doon sa mga variant na siyang umiikot sa ngayon,” she said.

RELATED VIDEO