NDRRMC, Phivolcs muling nagpaalala sa publiko ng tamang paghahanda laban sa lindol

MAYNILA - Kahit na may pandemya, hindi natitigil ang ibang panganib gaya ng mga bagyo at lindol, kaya't para sa National Disaster and Risk Reduction Management Council (NDRRMC) mahalagang ipagpatuloy ang patuturo at pagsasanay sa publiko patungkol sa tamang kahandaan.

Sa isinasagawang online earthquake preparedness seminar ng NDRRMC at ng Phivolcs, tinalakay ang iba ibang earthquake hazards pati na rin ang tamang paghahanda at pagresponde sakaling may mangyaring pagyanig.

Ipinaliwanag ni Dr. Renato Solidum, Jr., OIC ng Phivolcs at Undersecretary para sa Disaster Risk Reduction and Climate ng Department of Science and Technology, na mahalagang malaman at unawaain ang mga posibleng epekto ng lindol sa oras na mangyari ito.

Paliwnag ni Solidum: "Kung titingnan po natin ang lindol bilang disaster marami pong epekto ito. Una, maraming namamatay o nasusugatan, nawawalan ng bahay, ang mga istruktura ay nasisira, nadi-displace ang mga tao, nawawalan ng bahay at napapalihis sa delikadong lugar. Nawawalan ng tubig, kuryente, mga kalsada at tulay. Airport at seaport na nasisira. Nai-interrupt 'yung food supply. Nawawalan ng public service sa gobyerno, 'yung mga ospital nasisira pero dapat hindi nasisira, mga eskwelahan. Nai-interrupt rin ang business o nawawalan ng tuluyan ang livelihood ng business kaya ang ating economic developement ay naaantala. Nasisira ang environment ng paglindol."

Bukod sa epekto at maaaring panganib na dulot ng lindol, kailangan ding alamin ng publiko kung ano ang mga ligtas at hindi ligtas na lugar.

Ayon kay Solidum: "Tama lang na alamin ang mga lugar na may fault para hindi natin ito tayuan kasi ito 'yung pinagmumulan ng lindol, 'yung paggalaw ng fault. Pero ang major hazard talaga kung sakaling gumalaw ang fault kung wala ka man mismo sa fault, ay 'yung pagyanig or ground shaking na puwedeng magpabagsak ng gusali."

"Ang malakas na pagyanig ay maaari ring magdulot ng liquefaction o paglambot ng lupa. 'Yung paggalaw ng lupa pwede magpalambot ng lupa. Sa mga matatarik ng lugar, pwedeng magka-landslide at bumagsak ang lupa," dagdag pa ni Solidum.

Ang pagpaplano ng bawat pamilya at paghahanda ng emergency bag ay makakatulong sa mga hindi inaasahang panganib.

Ngayong panahon na patuloy pa rin ang krisis dala ng COVID-19, pinaaalalahanan ni Solidum ang publiko na palaging siguruhin ang kanilang seguridad sa anumang sakuna.

"Immediate life safety is the priority. Kailangan tayo lumabas kapag nakita natin na ang mga bagay ay nagbabagsakan at talagang malakas 'yung pagyanig. It is important that evacuation takes priority over the COVID-19, stay-at-home order," aniya.

"Matapos ang duck, cover and hold, 'wag kalimutan ang emergency bag, face mask at saka agad agad na lumabas. 'Wag tumakbo at siguraduhing may distansya. Mainam na pumunta sa designated open area, 'wag magkumpulan. Pagkatapos ay maghintay sa abiso kung ano ang gagawin," dagdag pa ni Solidum.

Iginiit naman ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagsasanay, dahil ito ay para mas maraming buhay ang maisalba.

"A total of 405 personnel from various regions were trained on search and rescue, and retrieval, particularly on the management of the dead and missing person. In the National Capital Region, 66-LDRRMOs (local disaster risk reduction and management office), C/MHOs (city and municipal health offices) and 69,476 barangay personnel were trained in basic life support and training in first aid," aniya.

Dagdag pa ni Malaya: "Beyond capacity development, the DILG has also been advocating the whole-of-society approach in disaster preparedness through our advocacy program Operation Listo, while it was originally conceived for typhoons, the critical early preparedness actions on areas that fall under Alpha and Charlie has been proven effective for other forms of disasters, including landslides, earthquakes, and other events. Using the Oplan Listo manual, the local chief executives can carry our preemptive or mandatory evacuation and other necessary items based on ground situation."

"We remember the past to better equip ourselves to better the future," ani Malaya.

Ang pagiging handa at matatag ng bansa, lalo na ngayong panahon ng pandemiya ay nakasalalay sa tamang kaalaman at kooperasyon ng bawat isa. Kaya umaasa naman si Usec. Ricardo Jalad na sa pamamagitan ng mga webinar muling maipapaalala sa publiko ang mga nararapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa.

Ang isinagawang webinar ay unang hakbang pa lamang ng NDRRMC. Nakatakdang magsagawa ng online simultaneous earthquake drill ang ahensya sa Huwebes, Setyembre 10.

Layon nitong maihanda ang publiko sa mga kalamidad at lindol sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Isasagawa ang drill sa pamamagitan ng Facebook live streaming simula ala-1 ng hapon.