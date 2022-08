MAYNILA - Nagbabala ang OCTA Research Group na hindi malayong magkaroon ng COVID-19 outbreak sa ilang eskuwelahan kapag nagsimula na ang pasukan.

"Hindi naman siguro surge, pero may mga magkakaroon ng mga outbreak sa schools kung may mga magkakahawaan. It will be expected," ani OCTA Research fellow Guido David.

Sa datos ng Department of Health (DOH), 4.3 milyon na ang batang fully-vaccinated, habang 9.8 milyon ang mga adolescent para sa kabuuang 14.1 million.

Nasa higit 18 milyong kabataan na ang mga nag-enroll sa basic education sa darating na pasukan.

Nakikita ng DOH ang bahagyang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, habang nagpa-plateau naman sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas.

May kaunti na lang ang pagtaas sa plus areas o ang Cavite, Laguna, Rizal, at Bulacan, gayundin sa Mindanao.

Aminado ang DOH na talagang mahirap magpatupad ng physical distancing sa mga eskuwelahan kaya mahalagang masunod ang ibang health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at maayos ang daluyan ng hangin sa silid-aralan.

Patuloy ding hinihimok ng DOH ang pagbabakuna ng booster para mas mapataas ang protekssiyon sa darating na pasukan.

“If we are going to live with the virus, kailangan po tayong lahat ay magkaroon ng commitment para proteksyonan ang ating sarili pati na rin ang ating mga anak," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Nitong Biyernes, lumagpas na sa 40,000 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 matapos madagdagan ng 4,661 kaso.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News