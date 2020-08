Gina Lopez inalala sa paninindigan, pagmamahal para sa kalikasan

ABS-CBN Foundation

Isa sa mga pangunahing programa ng ABS-CBN Foundation ang Bantay Kalikasan. Isang programa ito na inilunsad ng pumanaw nang si Gina Lopez batay sa matapang nitong paninindigan para pagmalasakitan at tunay na mahalin ang kalikasan.

“Si Miss Gina, ang dami niyang naimpluwensyahan at na-inspire na mga tao. Bantay Kalikasan is one of the many environmental groups na talagang na-inspire niya.” pagbabalik tanaw ni Jen Santos, Program Director ng Bantay Kalikasan ng ABS-CBN Foundation, isang taon makalipas ang pagpanaw ni Lopez.

“Sa amin dito sa Bantay Kalikasan, ang talagang nagiging focus namin is 'yung action, 'yun naman talaga si Miss Gina para sa amin. 'Yong to make sure na naumpisahan niya, nagawa niyang mga proyekto ay patuloy pa din naming ginagawa 'yung legacy projects niya. Katulad ng Pasig River. Hindi lang Pasig River kundi 'yung paglilinis ng mga estero” dagdag ni Santos.

Isa ang paglilinis ng Ilog Pasig sa kampanyang Kapit Bisig Para sa Ilog Pasig ng Bantay Kalikasan ng ABS-CBN Foundation ang ipinaglaban noon ni Lopez.

Pero para magtagumpay ang pagbuhay sa Ilog Pasig, ang paglilinis ng mga estero na tributaries o daluyan ng tubig palabas nito ang kaniyang inuna. Ito'y dahil kung mananatiling lumulutang ang mga basura sa mga estero sa kalakhang Maynila, mahihirapang buhayin ang Ilog Pasig.

Inunang alisin ni Lopez ang mga kabahayan ng mga informal settlers sa kahabaan ng mga estero na siyang mga nagtatapon ng basura dito.

Pagkatapos mabigyan ng relokasyon at kabuhayan, sumunod ang paglilinis ng mga estero, kaugnay ang pagbuo ng volunteer group na River Warriors na mismong si Lopez ang nagtatag.

Ang mga River Warrior volunteers ay nagmula sa mga komunidad na babantayan ang mga estero para hindi na ito panirahan at tapunan ng basura.

Sina Raquel Bautista at Arnel Panganiban ang dalawa sa mga River Warrior Volunteers na nagbabantay sa Estero de Paco sa Maynila.

Kuwento ni Raquel Bautista, pinag alinlanganan nila si Lopez noong una sa proyekto nito kung kakayanin niyang malinis ang mga estero.

“Nong dumating si Mam Gina dito sa Estero de Paco sabi namin, sino ba 'yan, imposibleng malinis itong Paco, ganun ang reaksyon namin noong una. Pero 'nong nakita namin, ginawa niya talaga, nagpursigi siya na malinis itong Paco. Noong una hindi pa ko nagvo-volunteer.” kuwento ni Bautista.

Pero nakumbinsi siya na magboluntaryo na maging River Warrior nang makita niya ang resulta.

Para naman kay Panganiban, hindi dapat masayang ang nasimulan ni Lopez sa paglilinis ng mga estero na susi sa pagbuhay sa Ilog Pasig.

“Mahalagang mahalaga po siya lalo na sa aming mga taga Paco. Lalo na nang mapaayos niya itong estero. Napapakinabangan ng mga tao na nasa paligid nito, nagkaroon ng daanan, naging malinis 'yung gilid gilid ng estero,” ayon kay Panganiban.

Ayon kay Celina Rotea, isa sa mga huling nakasama ni Gina Lopez sa kaniyang mga nagawang proyekto isang hamon na maipagpatuloy ang mga nasimulan nito higit lalo para sa pagtatanggol sa kalikasan.

“I guess it’s really been a challenge kasi Gina Lopez is Gina Lopez, I don’t think anyone could replace her,” ayon kay Rotea na isa sa mga Program Staff ng Bantay Kalikasan.

“She left a part of her in each and everyone of us and I think 'yun ang bumubuhay sa alaala niya ngayon,” dagdag pa ni Rotea.

Bilang pag-alala sa naipunlang pagmamalasakit at tunay na pagmamahal sa kalikasan sa ika-40 araw ng kaniyang pagpanaw noong nakaraang taon, itinayo ang halamanan sa La Mesa Eco Park na tinawag na Gina Lopez Garden of Love.

Ang La Mesa Eco Park na nasa Quezon City ay nasa pamamahala ng ABS-CBN Foundation na pinagmalasakitan din ni Lopez.

Ang La Mesa Eco Park na nasa Quezon City ay nasa pamamahala ng ABS-CBN Foundation na pinagmalasakitan din ni Lopez.

Ito na lamang ang natitirang kadawagan na gubat sa lungsod.

“Dati ang daming nakatirang mga tao dito pinuputol nila 'yung mga puno. Hindi lang maliliit na puno kundi malalaki talaga,” ayon kay Josarie Cocoy, Grounds and Landscaping Head La Mesa Ecopark.

Sakop din ng La Mesa ang critical water shed na pinagsumikapan ni Lopez na maisalba.

“'Yong water shed. 'Yan ang kauna-unahang project ng Bantay Kalikasan, 'yung water shed. Napakahalaga ng ginawa ni Ma'am Gina dahil kung wala po ang forest diyan 'yung ating La Mesa dam kalaunan n'yan wala nang magiging tubig diyan dahil sa siltation,” kuwento ni Jose Pascual, Forest Protection officer sa La Mesa Watershed.

Ang La Mesa watershed ang isa sa pinakaimportanteng pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila.

Nakipagkasundo si Lopez, isang dating environment secretary, sa pamunuan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na namamahala sa La Mesa watershed, Department of Environment and Natural Resources, at lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa pangangalaga nito sa ilalim ng ABS-CBN Foundation.

Ayon naman kay Sarah Agcaoili, officer-in-charge ng Save The La Mesa Watershed Project, mahalagang ang nasimulan ni Lopez ay sama-samang maitaguyod ng kasalukuyang henerasyon.

“Ito kasi 'yung tinatawag na crowning glory ni Mam Gina, kumbaga pag sinabing Gina Lopez unang maiisip mo 'yung La Mesa kasi kung wala si Ma'am Gina at wala 'yung vision niya na ma-rehabilitate 'yung La Mesa saan na tayo kukuha ng maiinom na tubig?” paliwanag ni Agcaoili.

Isa pang proyektong itinaguyod ni Lopez ang Sagip Kapamilya na ayuda sa mga komunidad na ibinibigay ng ABS-CBN Foundation sa panahon ng kalamidad.

“Isa sa mga vision ni Ma'am Gina 'yung mabilis na aksyon. 'Pag kailangan ng tao nand'yan tayo,” paliwanag ni Jun Dungo ng Sagip Kapamilya.

“Itong Sagip Kapamilya magpapatuloy dahil malaking inspirasyon natin kung paano 'yung passion, commitment 'yung conviction na makatulong at makapagserbisyo sa kapwa FIlipino.”