Mali ang paratang ng isang YouTube channel na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinisisi ng aktres na si Judy Ann Santos ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kung kaya’t pansamantala niya umanong itinigil ang kanyang online cooking show.

Ang video ng “BANAT BALITA” channel noong Hulyo 10 ay may pamagat na “JUST IN: FINALLY! PRES MARCOS GINULAT si JUDY ANN MATAPOS MAGTRENDING ang MATINDING SAWSAW! BINIRA.”

Ayon sa salaysay sa video, “Judy Ann Santos, pinalamon ng katotohanan matapos mag-trending ang kanyang pahayag pagkatapos sisihin na naman si President Bongbong Marcos.”

Dagdag pa sa video, “Ayon kasi kay Juday, kilalang taga-suporta ni Robredo at ng pinklawan, na mahirap daw mag-isip ng kanyang content sa kanyang cooking show dahil daw sa pagtaas ng presyo ng bilihin ay masyado nang malala.” Sunod nitong ipinakita ang isang larawan o quote card ng pahayag ni Santos na kinuha mula sa Philstar News.

Pero ang tanging nakasulat sa nasabing quote card na ipinakita sa video ay ito:

“Ang hirap kasing mag-isip ng mga episodes especially kung ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay napakalala. Ayokong hindi maka-relate 'yung viewers sa kung anumang lutuin ang gagawin ko kasi parang napaka-unfair naman. Tuma-timing lang din naman ako. After lang din ako roon sa reality ba.”

Kinuha ang nasabing pahayag ni Judy Ann mula sa ABS-CBN morning show na Magandang Buhay noong Hulyo 4, kung saan naging panauhin ang aktres. Ito ang kanyang sagot nang tanungin kung bakit hindi siya naglalabas ng bagong video sa kanyang “Judy Ann’s Kitchen” YouTube show.

Pero kung panonoorin ang buong bahagi ng programa kung saan lumabas si Judy Ann, mapapansing wala naman siyang binanggit na anuman tungkol sa Pangulo o sa gobyerno, taliwas sa paratang ng video ni “BANAT BALITA.”

Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, higit P10 ang annual increases sa presyo ng pagkain, partikular na ang karne, isda, at mga gulay.

Batay sa Philippine Statistics Authority, umabot na sa 6.1 percent ang inflation sa bansa nitong Hunyo.

Inaasahang tataas pa ang mga presyo sa mga susunod na buwan dahil sa kakulangan ng ilang uri ng kalakal sa pandaigdigang na merkado, sanhi ng giyera sa Ukraine at sa mga restriksyon na ipinapataw ng mga bansang nag-e-export.

Sa ngayon, mayroon nang halos 23,000 views ang nasabing video na ito ni "BANAT BALITA." Ang channel na ito na ginawa noong February 2020 ay mayroon nang higit 625 na uploaded videos na may kabuuang halos 38.7 milyong views.

— With research from Ciara Annatu, ABS-CBN Investigative & Research Group

ABS-CBN News is a part of the Philippine Fact-Checker Incubator Project (PFCI) and #FactsFirstPH. PFCI supports news organizations in building capacity to meet international fact-checking standards. #FactsFirstPH is a collaborative effort of media and civil society organizations to fact check dubious and false claims, and to promote credible sources of information in the 2022 elections and beyond.