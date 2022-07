P1,000 kada linggo para sa pagkain ng pamilya, kaya ba?

Watch more News on iWantTFC

Umaga pa lang, naglilista na ng weekly food budget ang mag-asawang sina Zenaida at Gerardo Reyes ng Brgy. Pasong Tamo, Quezon City.

Si Gerardo ang toka sa pamamalengke sa Visayas Avenue wet and dry market.

Apat sila sa bahay at tanging sa pension na P6,000 kada buwan at sa tulong ng kapatid umaasa ang mag-asawa. P1,000 ang budget ni tatay Gerardo para sa isang linggo nilang pang-ulam.

First stop ni Tatay Gerardo ang gulayan. Upang makatipid at hindi mabulok, kada piraso ang kanyang binili.

Ang repolyo na nasa kalahating kilo ay P75, nasa P20 naman ang carrot at P10 naman ang sayote.

Sa tatlong pirasong gulay, P115 ang binayad ni Gerardo.

Sunod niyang pinuntahan ang meat section, kumuha siya ng isang pirasong pata. Nasa kalahating kilo ito at nagkakahalaga ng P110.

P100 din ang kalahating kilong ng manok.

"Kami naman kung maka-almusal na sa umaga at kung ano ang matira paiinitin hanggang sa ma-consume ulit, dun na luto ng panibago," dagdag ni Gerardo.

Isdaan ang huling pinuntahan ni Gerardo

P320 ang kilo ng buntot ng salmon at P180 ang isang kilo ng bangus.

Sa kabuuan pasok sa P1,000 ang napamili ni Gerardo at may sukli pang ₱185.

Ang kanyang sukli katumbas na ng anim na delata ng sardinas at tuna.

Diskarte naman ni Zenaida , pinipili ang hindi masyadong kilalang brand upang makamenos ng P2 hanggang P3 pesos kada de lata.

Madalas din ay sinabawan ang kanyang luto upang maparami ang ulam.

"Gagawa ka na rin ng gulay niyan, yung malunggay na may sabaw, tapos iba pang sinigang lagyan mo na rin ng pangtalbos ng kamote with sabaw ganon lang. Tapos yung chicken gawin mong tinola may malunggay rin,’ dagdag ni Zenaida.

Dahil nga tumaas ang presyo ng bilihin alternate ang food menu ng pamilya Reyes—- matapos mag karne ng isang araw, de lata naman sa kinabukasan.

Kung susumahin, ang isang libong pisong budget sa pang-ulam sa loob ng isang linggo ay katumbas ng P142.85 kada araw.

Base sa pag-aaral na ginawa ng non-government organization na Ibon Foundation nitong Pebrero, kinakailangan ng P1,702 kada araw o P25,252 per month na budget ng isang pamilya na may limang miyembro na nakatira sa NCR upang mabuhay ng disente.

Ayon naman sa Philippine Confederation of Grains Association, malabo pang maging P20 ang kada kilo ng bigas hanggang sa susunod na taon dahil sa problema sa fertilizers.

Sa ngayon, naglalaro sa P40 - P70 ang kada kilo ng bigas depende sa klase.

Dahil sa posibleng food crisis, suhestyon nila sa pamahalaan gawing makabago ang gamit ng mga magsasaka at millers ng palay.

Una ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na target ng Department of Agriculture na palakasin ang produksyon ng bigas at mais sa bansa hanggang Disyembre.