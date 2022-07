File photo

MAYNILA - Kung dati, nagtatagal sa instant noodles section ang konsyumer na si Elena, ngayon ay dinadaanan na lang niya ito.

Mula kasi nang lumabas ang balita sa pag-recall ng ilang bansa sa Eurola sa ilang variant ng Lucky Me instant pancit canton at instant noodles dahil nakitaan umano ito ng latak ng ethylene oxide, iiwas na muna siya rito kahit paborito pa ng kaniyang mga anak.

"Meron nga raw ethylene oxide, magsusuka raw, sabi ko delikado pala yan, 'wag muna bumili. 'Wag muna iluto, saka na lang. Hindi naman ako manghihinayang sa pinambili kasi pag nagkasakit mas malaki ang magagastos kesa sa pinamili."

Pero si Gulito Casil, ilang pakete pa ang binili dahil hindi niya alam na may ganito palang isyu sa ibang bansa.

"Kakainin pa kasi nandito na sayang din eh. Kung itapon sayang. Sa 8susunod ayaw na," ani Casil.

Para sa pinuno ng grupong Laban Konsyumer na si Vic Dimagiba, kung may ibang pag-recall ng Lucky Me Instant Pancit Canton sa ibang bansa, dapat itong gawin na mismo ng manufacturer ng Pilipinas.

"I-specify na lang muna niya yung affected goods. may production numbers naman yan eh, batch numbers. Meron tayong batas [Republic Act] 7711 ang mandate niyan kalusugan na maidudulot ng mga pagkain, kailangan safe ang mga consumer. Kailangan free from chemicals and any harmful ingredients," ani Dimagiba.

Ang ethylene oxide ay isang uri ng gas na ayon sa Food and Drug Administration ay ginagamit sa pag-disinfect ng mga herbs at spices. Posibleng may naiiwan na latak ng kemikal sa mga ito kapag na-proseso na.

Base sa pag-aaral ng mga eksperto sa epekto ng matagalang exposure sa ethylene oxide, puwedeng makaranas ng irritation lalo na kung dumikit sa balat ang kemikal.

Puwede ring magkaroon ng asthmatic reactions kung exposed nang matagal sa mataas na antas ng ethylene oxide.

Walang ibinigay na numero si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire pagdating sa safety threshold ng tao pagdating sa ethylene oxide.

Pero ang malinaw ay kapag sumobra, maaaring makaranas ng ilang sintomas.

"Pag naingest at lumagpas sa safety threshold maaring mahilo, magsuka, sumakit ang tiyan, magtae," ani Vergeire.

May sagot din si Timothy Mendoza ng Food and Drug Administration.

"Bagamat yung mga studies po na ating nakokonsidera sa kasong ito. ang epekto niya ay chronic so ibig sabihin, napakarami nang accumulation sa katawan bago magkaroon ng health effect," ani Mendoza.

Sa ngayon, nasa proseso na ang FDA ng pangangalap ng impormasyon at pag-iimbestiga.

Nauna nang sinabi ng Monde Nissin, na manufacturer at distributor ng Lucky Me Noodles, na walang inilalagay na ethylene oxide sa kanilang mga produkto.

Iginiit din ng FDA na ang lahat ng nasa merkadong Lucky Me instant pancit canton at instant noodles ay awtorisado, kaya wala pang ipinagbabawal na ibenta.

Gayunman, kaakibat nito ay may paalala ang National Nutrition Council.

"Ang danger niya talaga sa asin, sa sodium. Meron din siyang saturated fat. yun yung bad fat, bumabara sa mga daluyan ng dugo," ani Jovita Raval, chief ng NNC information and education division.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News