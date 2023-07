Saan aabot ang P366-M kung napanalunan mo ito sa Ultra Lotto 6/58?

ABS-CBN Investigative and Research Group

Umabot sa P366.6 milyon ang Ultra Lotto 6/58 jackpot matapos ang drawing nito noong Martes. Patuloy na gumulong ito sa loob ng tatlong buwan mula nang mapanalunan ito ng huli noong Marso 7, 2023 sa halagang ₱109.6 million.

Ang P366.6 milyon ay ang pinakamalaking premyo ng PCSO lotto sa kasalukuyan, pero hindi ito ang pinakamalaking jackpot prize sa kasaysayan ng Ultra Lotto. Ang pinakamalaki ay napanalunan noong October 2018, kung saan dalawang mananaya ang naghati ng ₱1.18-billion. Pero hindi pa ito kasya para mapabilang ka sa listahan ng Forbes 50 wealthiest dahil kailangan mo ng P10 billion man lang para makapasok dito.

Pero ang P366.6 milyon ay malaki pa rin, lalo bago ito buwisan; parang kumita ka ng P1 milyon kada araw sa isang taon. Sa laki nito, pwede ka magbayad ng sweldo ng 57 minimum wage workers sa Metro Manila para sa buong buhay nila at may matitira pa sa iyo, kung mananatili sa P570 ang kanilang sweldo sa loob ng 40 taon.

Saan nga ba aabot ang ₱366.6 milyon sa panahon ngayon? Naglista kami ng pwede mong bilhin o gawin gamit ang limpak limpak na perang ito!

1. Luxury condominiums

Sa P366.6 milyon ay makakabili ka ng 5-14 units (₱24 million-₱67 million)

Ang mga luxury residential condominiums ay nagkakahalaga ng ₱24 million and ₱67 million per unit sa kasalukuyan, base sa investment management firm Colliers Philippines.

2. Private island

Ang Calabagio Island, isang 23.6-hectare island sa Caramoran, Catanduanes ay nagkakahalaga lang ng ₱55 million at pwede mo ito mabili kapag napanalunan mo ang Ultra Lotto jackpot.

Ang 1.6-hectare Janoyoy Island sa Surigao del Norte ay mas mahal, nasa ₱312 million, pero mabibili kapag nanalo ka. Itong isla na ito ay malapit sa sikat na isla ng Siargao=.

3. Ang Los Angeles mansion ni Manny Pacquiao

Pwede mo mabili ang ang bahay ni dating senador at boxing legend Manny Pacquiao’s home sa Hancock Park, Los Angeles na nagkakahalaga ng US$4.5 million o ₱250 million sa kasalakuyang exchange rate.

4. Art pieces

Ang pinakamahal na painting na naibenta sa auction sa Pilipinas ay ang 1959 abstract work “Space Transfiguration" ni Jose Joya. Naibenta ito sa halagang ₱112 million sa Leon Gallery Auction noong Marso 2018.

Pwede mo ito sundan ng iba pang mamahaling art pieces, katulad ng “Tinapa Vendors” ni Anita Magsaysay Ho na nasa P84 milyon ang halaga noong 2021, at ang “Blind Mechanism” ni Ronald Ventura na nasa P57 milyon ang halaga noong 2022.

5. Public infrastructure projects

Pwede ka tumulong at magpatayo ng public market sa Nueva Ecija sa halagang ₱15 million; o isang two-story school building na may walong silid-aralan sa Oriental Mindoro sa halagang ₱24 million.

Maaari ka ring magpatayo ng evacuation center sa typhoon-prone na probinsiya ng Aurora sa halagang ₱29.5 million.

Gamit ang P366.6 milyon, maaari kang magpatayo ng 22 public markets, o 14 na two-story school buildings, o 34 two-story evacuation centers.

6. Ayuda sa mga nasalanta

Pwede ka ring magdonate para sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. Gamit ang napanalunang Ultra Lotto jackpot, pwede ka magbigay ng ayuda sa mga naapektuha ng Super Typhoon Betty at ang kasalukuyang pagaalboroto ng Mayon Volcano.

Ayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Disaster Response Operations Monitoring and Information Center (DROMIC) report, ang sumusunod ay ang gastos ng gobyerno para sa dalawang naturang kalamidad:

- ₱25 milyong halaga ng ayuda para sa 20,323 families na naapektuhan ng Super Typhoon Betty (as of June 23, 2023)

- ₱67.3 milyong halaga ng ayuda para sa 10,642 families na naapektuhan ng pagaalboroto ng Mayon Volcano (as of June 25, 2023)

May nanalo na ng P366.6 milyong jackpot prize nitong Biyernes. Ang winning combination ay 43-58-37-47-27-17. Sa San Roque, Cabiao sa Nueva Ecija tumaya ang nanalo ng jackpot, ayon sa PCSO.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC