Payo sa kalalakihan: Pangalagaan ang puso, reproductive, at mental health

Nagpaalala ang ilang doktor sa mga kalalakihan na pangalagaan ang kanilang kalusugan para maiwasan ang mga sakit na madalas tumama sa kanila: sakit sa puso, depresyon, at erectile dysfunction.

“Ang lalaki kasi, mas mataas ang risk factor na magkaroon ng cardiovascular disease, sakit sa puso o sakit sa mga ugat, kesa sa mga babae, lalo na sa age na 45,” sabi ni Dr. Jonathan Bernardo, presidente ng Philippine Society of Vascular Medicine, sa isang webinar ng Philippine Heart Association nitong Miyerkoles.

Habang tumatanda ang mga kalalakihan, hindi dapat aniya naisasawalang-bahala ang kanilang kalusugan.

"Kailangan nilang maglakad-lakad. Ang requirement sana, 6,000 to 8,000 steps a day. But remember, 'yung step counting 'di 'yan exercise. Activity pa lang 'yan. Bukod sa activity, advise din natin sa kanila, 'yung regular exercise. Kailangan makaramdam ka ng hingal. Pagnakaka-kanta o nakakasipol ka pa habang ikaw ay naglalakad o jogging, baka 'di pa exercise 'yan. Kailangan umakyat ang heart rate natin,” ani Bernardo.

Kritikal din aniya sa malusog na pangangatawan ang pagkakaroon ng magandang diet.

“Iwas sa matatabang pagkain. You can have your beef, pork, tanggalin ang taba. 'Wag masyadong mamantika, fast food, maalat,” dagdag niya.

Dapat din aniyang limitahan ang pagkain ng matatamis na pagkain.

Kung naninigarilyo naman ang isang lalaki, ani Bernardo, dapat na itong tigilan.

ERECTILE DYSFUNCTION

Pinayuhan rin ang mga kalalakihang may problema sa pakikipagtalik na magpatingin sa doktor para malaman ang dahilan nito.

“Importante ang background. Isa sa hindi madalang na makita ang paglaki ng prostate, minsan cancer. Minsan, 'di naman kadalasan, may mga gamot,” ani Bernardo.

"Kapag ang diabetes, cholesterol, high blood 'di nako-kontrol, ang mga arteries ay namamaga. Lalong magdulot ng mas malaking pagbabara,” dagdag niya.

MENTAL HEALTH

Ayon sa mga pag-aaral, at risk din umano ang mga kalalakihan sa suicide at alcohol at drug abuse.

“Itong data from the World Health Organization and Department of Health, binase nila ito sa Global Burden of Disease Study in 2017. Konti lang ang diperensya sa babae at lalaki sa depression. Pero 'yung suicide deaths, napakataas. Malaki ang diperensya between males and females," sabi ni Dr. Joffrey Sebastian Quiring, fellow ng Philippine Psychiatric Association.

"So we have to look into that, kasi significant po iyan. 'Yung alcohol at drug abuse, pwede nating masabi na coping ng tao, pero nakaka-dagdag sa problema.”

Maaari din aniyang makaapekto sa puso ng mga kalalakihan ang anxiety, depression, chronic stress, at post-traumatic stress disorder.

“Connected po 'yan. It is a fact na kapag po ang mga tao na may mental health condition, kahit wala silang other medical problem, later on, puwede pong magkaroon ng mas mataas na tsansa na magkaroon ng problems tulad ng sakit sa puso,” ani Quiring.

“Magandang simulan ang conversation. 'Wag nating ikahiya na these are real. 'Yung iba po nagpapaka-lalaki. ‘Hoy, lalaki ako, 'di dapat ako malungkot, bawal ako ma-depress’. 'Di po totoo 'yun,” dagdag niya.

