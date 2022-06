Panukalang pagbubukas ng BNPP delikado, ayon sa geologist

Ikinabahala ng Filipino-American geologist mula sa University of Illinois na si Dr. Kelvin Rodolfo ang pagbuhay sa usapin ng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant (BNPP).

Ito ay inihayag ng eksperto sa isang webinar ng non-government organization na AGHAM nitong Sabado.

Layon ng naturang public webinar na ipaalala sa mga Pilipino at karatig bansa ang "environmental at hazardous threats" ng pag-operate ng nuke plant.

Dahil "potentially active" ang Mt. Natib na malapit sa BNPP, malaking problema kung magkaroon ng pyroclastic-flow o pagsabog. Tiyak na magiging ghost town umano ang mga bayan sa palibot nito.

Umaasa si Rodolfo na bukod sa mga environmental advocate sa bansa ay tumutol din ang international community na nakapalibot sa Pilipinas.

Kabilang na riyan ang Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan at Korea.

"I hope that all of these countries will be so worried so that the international atomic agency will not allow us to open it. Of course the nuclear industry is so crazy, who knows what they can do," dagdag ni Rodolfo.

Malaking problema rin umano sa kalikasan at seguridad ng mamamayan ang mga kemikal na gagamitin sa operasyon ng BNPP.

"The biggest problem with the BNPP is yung used fuel, after 4-6 years 20 percent of fuel assembly uranium remains, it’s very radioactive," ani Rodolfo.

Ang uranium na isa sa mga pangunahing nuclear waste ay tumatagal ng higit isang taon bago lumamig.

Kailangan muna rin itong iimbak sa isang enclosed facility dahil kaya nitong makalusaw ng mga bagay at makalapnos ng balat.

Nilinaw naman ni Engr. Joshua Agar, structural engineer at assistant professor sa UP Institute of Civil Engineering, dapat tutukan ng bansa ang safer, cheaper, at cleaner energy sources.

Sa 2030, target ng Department of Energy na mas malaking enerhiya ng bansa ang nakadepende na sa renewable energy sources gaya ng biomass, geothermal, solar, hydro, ocean, at wind power.

"Yung ocean energy bago, paghahaluin yung warm at cold water sa ilalim at yun ang ipa-process ng turbine," dagdag ni Agar.

Sa kasalukuyan, 57 porsiyento ng enerhiya sa bansa ay mula sa coal, 11 porsiyento sa geothermal, 7 porsiyento hydropower, 3 porsiyento sa oil at 1 porsiyento sa wind.

Nabuhay ang usapin sa pagbubukas ng BNPP matapos sabihin ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na pagkonsulta sa mga eksperto upang siyasatin ang lagay ng naturang imprastruktura.

Sa oras na maging operational, kayang mag-generate umano ng 620 megawatts ang BNPP.