Mark Demayo, ABS-CBN News/file

MANILA — Itinutumbok ngayon ng Department of Health (DOH) ang waning immunity at matumal na pagbabakuna ng booster shots sa mga posibleng dahilan ng bahagyang pag-akyat ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa.

Dagdag ng ahensya, pumasok na rin kasi sa bansa ang mas nakahahawang Omicron subvariants at mas nakakalabas na ang mga tao ngayon.

“All of these factors contribute sa nakikita nating slight increases in areas in the country, pero hindi pa natin masabi kung magtutuloy-tuloy,” sabi ni Usec. Ma. Rosario Vergeire, tagapagsalita ng DOH.

Sa isang vaccination site sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, bahagyang dumami ang nagpabakuna ngayong Lunes.

Pumalo ng 42 katao ang nagpabakuna sa naturang vaccination site, kumpara sa 34 noong nakaraang Lunes.

Naniniwala si Holy Spirit Chairman Felicito Valmocina na ang bahagyang pagtaas ng mga nahahawaan ng COVID sa bansa ang isa sa mga dahilan kung bakit dumami rin ang mga nagpabakuna sa kanyang barangay.

Dagdag naman ng COVID-19 vaccination team leader sa Veterans Health Center sa parehong barangay, naghigpit din kasi ang ilang establishments sa vaccination card requirement bago papasukin ang isang indibidwal.

“Medyo kasi naaalarma rin sila kung napapanood sa TV, sa radio, siyempre kung ikaw, advanced ang pag-iisip mo, magpapabakuna ka na ulit, kasi bakit tumataas? Ibig sabihin may dahilan," ani Valmocina.

Muli namang nanawagan si Infectious Disease Specialist Dr. Rontgene Solante sa mga kuwalipikado nang magpa-booster na magpabakuna na sa lalong madaling panahon.

“Sana with this number of cases, mapalago natin ang 1st booster sa general population, which is for me, very important, with the Omicron lineages… These vaccines that are available, yung protection niya after 4 to 6 months, talagang bababa in terms of protecting us na makakuha ng infection. So pwede tayong kapitan, pero the efficacy of the vaccine to protect us against severe disease will still be there,” sabi ni Solante.

Naniniwala rin siya na dapat idagdag na ang iba pang may comorbidities, hindi lang ang immunocompromised, senior citizens at health workers sa mga kwalipikadong tumanggap ng ikalawang booster shot sa bansa.

“Kagaya ng may hypertension, may diabetes, these are people as vulnerable as patients who are elderly. Sana may ganito tayong movement na i-extend natin sa mga may comorbidities,” sabi ni Solante.

Ayon sa DOH, pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung malaki ba ang benepisyo ng pagbbibigay ng pangalawang booster sa general population.

Maging ang World Health Organization (WHO) kasi ay hindi pa ito inirerekomenda para sa naturang populasyon.

Inabisuhan na rin ng DOH ang regional vaccination operations center nito na ihinto ang pagbabakuna ng pangalawang booster shot sa general population sa Davao City at tutukan muna ang rollout ng unang booster.

Base sa pinakahuling datos, nasa 69.7 milyong indibidwal na ang may kumpletong bakuna kontra COVID sa Pilipinas.

Sa bilang na ito, 14.5 million ang may unang booster, at higit 539,000 ang may ikalawang booster.

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC