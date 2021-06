Pagbabago ng posisyon ng Duterte admin sa West PH Sea, may koneksyon ba sa Halalan 2022?

MAYNILA - Naniniwala ang isang maritime law expert na bahagi ng paghahanda ng mga nasa pamahalaan ang pagbabago ng posisyon nito sa paninindigan kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Sa online forum na inorganisa ng CURE COVID-19, ipinaliwanag ni Professor Jay Batongbacal na kung titingnan ang paninindigan sa isyu sa WPS ng administrasyong Duterte simula nang maupo ito sa Malacañang, bahagya itong nagbago ngayong papalapit na ang halalaan sa susunod na taon.

Ito aniya ay sa pamamagitan ng mga mas matatapang na pahayag ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA) at ng Armed Forces of the Philippines (AFP)

Binalikan ni Batongbacal ang nangyaring swarming o pagsulputan ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas sa WPS noong 2018.

“Noong 2018 ganyan po sila (Chinese militia vessels) kumalat sa West Philippine Sea, ito yung Marso na parang peak season din, kalat naman sila hindi lang sa Kalayaan Island Group sa Timog kundi sa paligid ng Scarbourough Shoal sa bandang kaliwa ng Luzon," aniya.

"Napakarami po nila, ito po yung panahon na sinabi ni Pangulong Duterte na pinayagan daw po niyang mangisda ang China sa ating exclusive economic zone at hindi nila pinapakialaman itong galaw ng mga fishing vessel na ito kaya kitang-kita natin yung epekto ng pagiging malambot ng postura ng pamahalaan," dagdag ng eksperto.

Noong isang taon pa daw nagsimulang magbago ang posisyon ng pamahalaan, mula sa malambot hanggang sa pagpalag nito sa pamamagitan ng ilang pahayag ng DFA at AFP.

Pagdating aniya ng Marso ngayong taon, unti-unti nang nagpapakitang gilas ang pamahalaan sa paninindigan nito laban sa presensiya ng maritime militia vessel sa Julian Felipe Reef.

Sa panahong ito ayon kay Batongbacal, nag-alisan ang mas maraming barko ng China bagamat may mangilan-ngilang naiwang Chinese militia sa lugar.

Patunay aniya ito na hindi totoong walang magagawa ang mga protesta ng Pilipinas para iparating sa China ang posisyon nito sa WPS.

Sa nakalipas na 5 taon sa ilalim ng Duterte administration, sinabi ni Batongbacal na malinaw ang posisyon ng pamahalaan sa polisiya nito sa AFP na hindi masyadong pinagpapatrolya sa WPS kaya pinasok ito ng napakaraming Chinese fishing vessel na biglang nag-iba Marso ngayong taon.

“Nakita natin na pagdating sa West Philippine Sea yung kalambutan ng 5-taon ng administrasyon, ang laki ng nawala sa atin dahil dito sa fishing activity na ito, malaki ang nawala satin dahil hindi tayo makapag umpisa sa petroleum exploration noong time na 'yon," sabi niya.

"Pagdating sa fishing sa WPS, ngayon nalang naging matigas at malakas ang posisyon ng Pilipinas kung kailan naman ito na yung huling taon ng administrasyon at ang lahat ng atensyon ngayon ay nakabaling na sa eleksyon na darating," dagdag ng eksperto.

"Hindi po natin maiwasan na makitang mukhang may koneksyon talaga itong bagong postura ngayon ay dahil sa eleksyon at hindi dahil sa talagang totoong pagbabago ng polisiya ng administrasyon.”

May epekto din anya sa mga pahayag ng Pangulo ang donasyong Sinovac vaccines ng China.

Tinawag ito ni Batongbacal na bahagi ng "vaccine diplomacy" ng China.

“Nakita natin yung vaccine diplomacy ay parang dini-discourage niya yung mas matigas na posisyon. Parang pinipigilan niya yung paninindigan mismo ng pangulo sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Kaya sila secretary na lang po ang nagiging matigas magsalita habang siya at medyo tahimik na lamang,” dagdag pa ni Batongbacal.

Naniniwala si Batongbacal na dapat mas makipagtulungan pa ang Pilipinas sa mga miyembro ng ASEAN kung talagang seryoso ito sa kanyang paninindigan na ipagtanggol ang soberanya nito sa mga pinag-aagawang mga teritoryo sa WPS.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News