Mga kabilang sa 'low income' population mas mataas ang tsansang magkasakit sa puso

MANILA — Mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng sakit sa puso o cardiovascular disease ang mga kabilang sa "low income" population, ayon sa pag-aaral ng Prospective Urban and Rural Epidemiologic Study o PURE.

Ang PURE ay isang international study na nilalahukan ng 27 bansa, kabilang ang Pilipinas.

“Ito ay nag-iimbestiga ng epekto ng mga pagbabago sa lipunan sa kalusugan at posibilidad ng pagkakaroon ng isang indibidwal na sakit,” ani Department of Science and Technology (DOST) Secretary Fortunato de la Peña.

Ayon sa pag-aaral, limitado kasi ang “access” sa gamot para maiwasan ang cardiovascular diseases, ganoon din sa mga gamot para sa mga nagkaroon na ng stroke o atake sa puso.

Kasama na rin dito ang mababang antas ng edukasyon, dahil hindi umaabot ang preventive measures sa kanila.

Mas malaki rin umano ang epekto sa mga pamilya kung may magkasakit sa kanila.

“Mataas din ang bilang ng mga pamilyang naghihirap dahil sa mga gastusing medikal sa mahihirap na bansa,” sabi ni de la Peña.

Dahil dito, dapat pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng access sa gamot para makaiwas at magpagaling ang sakit, sabi ng Kalihim.

Kailangan din ng edukasyon tungkol sa non-communicable diseases at financial support para sa gastusing medikal ng mga mahihirap.

Pero bukod pa diyan, kailangan din umanong tulungan ng gobyerno ang komunidad para magkaroon ng malusog na pamumuhay ang mga residente.

Lumalabas kasi sa pag aaral na 30% ng kalusugan ng tao ay nakabase sa kaniyang “health behaviors," 10% sa physical environment, at 40% sa socio-economic factors, ayon sa DOH. Dalawampung porsiyento lang ang health care.

“A better approach to healthy lifestyle is not educating the people per se. It is building a society or an environment na makakahinto sila ng paninigarilyo, mag-e-exercise sila, kakain sila ng healthy. Parang iniiba natin ang lipunan para mag-iba ang kanilang behavior,” sabi ni Dr. Antonio Dans, project leader ng PURE.

Inihalintulad ito ni Dans sa paninigarilyo, na kahit ilang dekada silang magturo na masama ito at dapat ihinto, iilan lang ang sumusunod.

Watch more News on iWantTFC

“No'ng tinaas ang tobacco tax, tumaas ang presyo ng tobacco. Five million less smokers, because tinaas lang ang presyo. Pero 30 years of teaching them, 'di sila huminto,” sabi ni Dans.

Dito aniya lumalabas na dapat ibahin ang kapaligiran para maengganyo ang mga tao na maging malusog.

“Kung gusto mong mag-exercise ang tao, 'di mo puwedeng sabihin lang. Aba, gandahan mo ang kalye para maglakad sila, para may malakaran sila. Maggawa ka ng parks para meron silang papasyalan. Gumawa ka ng bike lanes para 'di na sila laging nakakotse papuntang trabaho. Mag-e-exercise sila,” dagdag ni Dans.

“Kung gusto mong healthy food ang kainin nila, kahit anong sabihin mo, mas mura ang junk food eh, 'yan ang kakainin nila. Kung gusto mong kainin nila ang health food, babaan natin ang presyo ng healthy food."