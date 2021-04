ALAMIN: Maaari bang bakunahan laban sa COVID-19 ang may diabetes?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Maraming Pilipino pa rin ang may agam-agam sa pagpapabakuna kontra COVID-19, lalo na ang may mga kondisyong medikal.

Sa segment na Bakuna Muna sa programang Kabayan sa TeleRadyo nitong Miyerkoles ng umaga, sinagot ni Dr. Nina Gloriani, chair ng DOST COVID-19 Vaccine Expert Panel, ang mga nakalap na katanungan hinggil sa pagbabakuna.

HINDI BA DELIKADONG PABAKUNAHAN ANG 89-ANYOS?

“Ang parati nating sinasabi diyan, kung 80 and above na, healthy at yung talagang lumalabas, maganda ang kaniyang health, ay mabuting mabigyan siya ng bakuna. Kailangan Kung mayroon siyang mga sakit, maintenance meds, kailangan kontrolado blood pressure, kontrolado blood sugar, generally healthy siya, medically stable. Pero kung sa loob lang siya at hindi siya masyadong active baka pwedeng hindi na, pero yung mga nakapalibot sa kaniya magandang magpabakuna.”

ANG COMATOSE PWEDE BANG PABAKUNAHAN?

“Yung mga comatose hindi na po siguro bibigyan ng mga ganyan kasi malamang ay frail, hindi maganda health niya. Again, yung nakapalibot, yung caregiver, yung mga kasambahay, 'yun ang dapat mabakunahan.”

PWEDE BANG MAGPABAKUNA ANG NAGPA-OPEN HEART SURGERY NA AT NAGTE-TAKE NG BLOOD THINNER?

“Kung nakarecover fully pero may maintenance kailangang kumuha ng clearance sa kanilang doctor. Kailangang ma-assess nang mabuti ang status nila bago mabakunahan. Pero kailangan silang mabakunahan.”

ANG MAY BRONCHIECTASIS DATI MAAARI BANG MAGPABAKUNA?

“Magpacheck-up muna sa kaniyang pulmonologist para makita, malaman ang kaniyang status. Clearance din po yan.”

ANG BUNTIS NA MAY HYPERTENSION, MAAARI BANG MABAKUNAHAN?

“Acutally, kulang pa ang ating datos sa pregnant women pero sa ibang bansa, yung mga healthcare workers, ibig sabihin yung mataas ang exposure sa COVID, ay nabigyan ng bakuna basta wala naman live attenuated sa bakuna sa COVID-19 sa ngayon. So far yung monitoring sa kanila maganda.”

PWEDE BANG MAGPABAKUNA ANG MAY HYPOPLASTIC LUNG:

“Baka may konting compromise yan sa paghinga, kailangan ang pulmonologist sa clearance.”

ANG MAY DIABETES STAGE 2 PWEDE BANG MAGPABAKUNA?

“Yung sa diabetes, hypertension, ito po yung usual na sakit natin for which we take maintenance meds. Basta po tayo kontrolado yung sugar, yung BP, otherwise normal po tayo.”

PWEDE BA GAMITIN ANG IVERMECTIN PARA SA COVID-19?

“Ang Ivermectin ay hindi aprubado for COVID-19. Malinaw na pong sinabi ng FDA. Meron siyang registration para sa ibang indikasyon doon sa parasitic diseases sa animals pero sa COVID-19 kulang pa ang datos and the FDA cited merong 16 clinical trials sa Philippines na tiningnan at ini-evaluate at wala pang sufficient scientific evidence na to prove na siya ay maaaring gamitin, makakabuti sa COVID-19. Importante ang scientific evidence tapos marami pong parameters na sinusundan.”

ANG NAGPA-ANGIOPLASTY PWEDE BANG MAGPAVACCINE, MAY CHOICE BA SA VACCINE?

“Kung nakarecover na fully, pa clear na lang sa cardiologists. Yung choice, kung ano po available.”

ANG 81-ANYOS NA MAY STAGE 4 PROSTATE CANCER, MAY DIABETES AT HIGH BLOOD PWEDE BANG MAGPABAKUNA?

“Yan po talaga ang kakailanganing ang clearance from his attending physician lalo na kung umiinom siya ng mga gamot na pwedeng mag interfere dito sa vaccine at yung general state of health niya kailangang ma clear muna. Pero ang ganyang mga pasyente actually at higher risk for severe COVID kaya importante na mabakunahan sila pero kailangan ng clearance.”

Nakatanggap na ang Pilipinas ng 2 milyong COVID-19 bakunang Sinovac mula sa China at 525,600 naman na doses mula sa AstraZeneca.

Inaasahan pa ng gobyerno ang karagdagang 1.5 milyong supply ng bakuna mula sa Sinovac at nasa 500,000 doses naman sa Sputnik V.

Umabot na sa 854,063 doses ng naibigay na bakuna, base sa tala ng gobyerno nitong Abril 5.

